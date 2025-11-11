Ce visează Andrei Bănuță să mănânce. Meniul este unul simplu chiar și la restaurantele de lux

Andrei Bănuță a dezvăluit că este în continuare un mâncăcios, chiar dacă acum a învățat să se abțină, ba chiar este la regim. Artistul a avut probleme cu greutatea, tocmai prin prisma dorințelor culinare.

Prezent la o emisiune televizată, artistul a explicat că indiferent de sumele pe care le câștigă rămâne fanul meniului tradițional. ”Știți cum e la mine? Am început să mai fac și eu bani așa în ultimul timp, cel puțin mult mai mulți decât am făcut vreodată. Dar eu mănânc tot șnițel cu cartofi prăjiți cu brânză rasă și ouă ochiuri.

Doar că mănânc din locui mai scumpe. Dacă oamenii atunci când dau de bani încep și experimentează diferite bucătării. De exemplu sushi, am încercat și eu nu mi se potrivește”, a spus artistul.

De asemenea acesta a explicat că are o listă întreagă de mâncăruri pe care le-ar devora. ”Mie-mi place un cotlet de berbecuț. Mie-mi place o pastramă de porc, una de vită. Eu tânjesc mult după mâncarea de acasă. Ciorbe de diferite feluri. Ultimul meu vis legat de mâncare din ultima perioadă, mai ales că am ținut regim și am mers și la sală, m-am uitat la cineva care făcea fasole cu ciolan și murături.

Că eu când mă culc seara mă uit pe tik-tok la oameni care fac mâncare și mă gândesc ce aș putea să mănânc a doua zi când am mesele”, a mai spus cântărețul.

Andrei Bănuță a explicat că în trecut a avut probleme cu greutatea. A ajuns în adolescență să aibă chiar și 100 de kilograme, iar acesta a fost unul dintre motivele pentru care a decis să controleze ce mănâncă. Nu reușește mereu să se abțină, dar merge la sală și încearcă să se țină de program.