Andrei Bănuță visează la Denise Rifai. Afirmații surprinzătoare despre prezentatoare

Artistul Andrei Bănuță a declarat la o emisiune faptul că Denise Rifai este femeia după care tânjește sufletul lui. Chiar și așa, cântărețul a mai spus că și Oana Zăvoranu e dragostea lui.

Andrei Bănuță, declarație pentru Denise Rifai

Cântărețul a fost invitat la o emisiune unde trebuia să spună adevărul sau să mănânce dintr-un sos picant. Cum avea probleme cu stomacul, a ales adevărul, deși acest lucru nu a fost tocmai în favoarea lui. Drept urmare la întrebarea ”ce femeie celebră te atrage sexual”, Bănuță nu s-a putut abține.

Denise Rifai

Denise Rifai. Sursa foto: Instagram

”Denise Rifai, mi se pare extraordinară. Sexual… mi se pare o femeie atractivă, cuvântul acela murdărește foarte mult intenția mea. Dar Denise Rifai este o femeie extraordinar de frumoasă care mi se pare interesantă din toate punctele de vedere”, a explicat artistul.

Îndrăgostit veșnic de Oana Zăvoranu

Cu toate acestea, dragostea lui se pare că este în altă parte. Mai exact inima cântărețului ar bate pentru nimeni alta decât Zăvo. ”Eu am fost și sunt îndrăgostit de Oana Zăvoranu toată viața mea.

Oana Zăvoranu o apără pe Raluca Pastramă în scandalul scandalul cu Pepe. Ce mesaj i-a transmis artistului

Oana Zăvoranu. Sursa foto: Arhiva EVZ

Nu am șanse acolo, dar ca idee. Și acum sunt îndrăgostit de ea, că este efervescentă. Nu ne-am întâlnit niciodată, dar mi-aș dori să o întâlnesc și să îi spun că o apreciez. Mai ales dată fiind situația. E o femeie extraordinar de frumoasă”, a mai spus acesta.

Îi calcă pe urme mamei

Cel care l-a descoperit a fost tatăl Andrei. Mai exact, artistul a participat la Vocea României în 2016, cu toate acestea nu a întors niciun scaun. Însă tatăl Andrei a fost impresionat de calitățile sale. Drept urmare, câțiva ani mai târziu, Andrei a avut un duet celebru alături de Andra.

”Nu m-am gândit la despărțire a fost un adevărat succes. Andrei Bănuță și-a pierdut mama atunci când avea 15 ani. Dar acest lucru l-a întărit și a decis să îi calce pe urme, pentru că mama lui era foarte apreciată pentru vocea ei.

