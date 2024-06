Concertele Coldplay de pe Arena Națională. Câți bani au ajuns la Primăria Capitalei

Celebra trupă Coldplay a concertat pentru prima dată în România pe Arena Națională în zilele de miercuri, 12 iunie, dar și pe 13 iunie. Primul show al acestora a reușit să împartă societatea în două, după ce un solist de manele a urcat pe scenă alături de Chris Martin, însă a reușit și să aducă o sumă considerabilă pentru Primăria Capitalei.

ALPAB (Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București) a solicitat 56.000 de euro pentru fiecare seară de concert organizată pe Arena Națională, ceea ce înseamnă un total de 112.000 de euro.

Suma este mult mai mare comparativ cu tarifele percepute pentru meciurile de fotbal. Spre exemplu suma cerută pentru Superligă / Cupa României este de 13.000 euro. În timp ce pentru Liga Campionilor se cer 28.000 euro, iar Europa League / Conference League, 23.000 euro. La aceste sume se adaugă și 10.000 de euro, care reprezintă costurile de operare pentru organizarea unui meci de fotbal, informează gsp.ro.

Datorită concertelor Coldplay de pe Arena Națională și celui al lui Ed Sheeran, programat pentru 24 august, FCSB va trebui să dispute meciurile din preliminariile Ligii Campionilor pe alt stadion, respectiv pe stadionul Ghencea, potrivit unui anunț făcut de Mihai Stoica în urmă cu o lună?

Trupa Coldplay a susținut joi seară al doilea concert pe Arena Națională din București, unde peste 50.000 de spectatori au participat la spectacolul care a stârnit controverse mari miercuri, după ce un tânăr cântăreț de manele, Babasha, a fost invitat pe scenă. Prezența artistului a generat huiduieli din partea publicului. Solistul trupei Coldplay, Chris Martin, a surprins publicul de pe Arena Națională cerându-le să-l huiduie. Acest gest a avut loc la finalul unui scurt discurs în care a discutat despre show-ul de miercuri și despre reacția publicului față de prezența manelistului Babasha.

„Aseară am susţinut primul nostru concert în România. M-am simţit şocat, trist şi cumva vinovat că am făcut ceva rău. Apoi m-am dus în pat şi am încercat să dorm şi mi-am dat seama că sunteţi publicul nostru, că vă iubim necondiţionat, nu puteţi schimba asta. Călătorim în toată lumea, poate nu înţelegem prin ce treceţi voi, cultura voastră, dar ştiu că iubim lumea la fel, asta însemnând că şi pe români.

Pentru noi ieri a fost foarte frumos, noi vă iubim oricum. Aş dori să schimbăm ceva, ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori cinci secunde să huiduiţi mai tare ca ieri. Este cea mai tare huiduială auzită. Sunteţi cel mai tare public din lume. Aş vrea să invit trei oameni pe scenă. Nu contează de unde sunteţi”, a spus Martin, potrivit News.ro.