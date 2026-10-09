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Ce spune președintele ASF despre sistemul de pensii din România și economie

Ce spune președintele ASF despre sistemul de pensii din România și economiePensii. Sursă foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, atrage atenția asupra rolului tot mai important pe care sistemul de pensii private îl are în economia României.

Dezvoltarea pilonilor II și III de pensii contribuie la finanțarea economiei

Potrivit acestuia, dezvoltarea Pilonului II și a Pilonului III contribuie atât la consolidarea economiilor pe termen lung ale populației, cât și la finanțarea economiei.

Datele ASF arată că activele fondurilor de pensii private au ajuns la un nivel de aproximativ 246 de miliarde de lei în 2026. În cazul Pilonului II, activele au crescut semnificativ față de anul precedent, ajungând la peste 212 miliarde de lei la finalul primului trimestru. Sistemul avea atunci aproximativ 8,5 milioane de participanți.

În acest context, Alexandru Petrescu subliniază importanța pensiilor private într-un sistem financiar în care economisirea pe termen lung devine tot mai relevantă.

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Fondurile de pensii, sursă de capital

Președintele ASF consideră că fondurile de pensii reprezintă și o sursă importantă de capital pentru economia românească, prin investițiile realizate de administratori.

La finalul lunii iulie 2026, cea mai mare parte a activelor Pilonului II era investită în titluri de stat, care reprezentau 61,6% din total, în timp ce acțiunile aveau o pondere de 30,6%. Fondurile aveau peste 8,5 milioane de participanți, iar contribuțiile încasate într-o singură lună au depășit 2 miliarde de lei.

Alexandru Petrescu

Alexandru Petrescu, președintele ASF

Evoluția sistemului vine însă într-un context demografic dificil pentru România, caracterizat de îmbătrânirea populației și de presiunea exercitată asupra sistemului public de pensii.

Alexandru Petrescu vede o maturizare a sistemului

Din această perspectivă, economisirea suplimentară prin pensii private capătă o importanță mai mare pentru veniturile viitoare ale populației.

Petrescu, care conduce ASF din decembrie 2023, are o experiență profesională în sectorul financiar și bancar și susține consolidarea cadrului de reglementare și a guvernanței economice.

Pentru ASF, creșterea activelor și a numărului de participanți confirmă maturizarea treptată a sistemului de pensii private. Evoluția acestuia este urmărită însă nu doar prin valoarea activelor, ci și prin modul în care fondurile gestionează riscurile și contribuie la dezvoltarea piețelor financiare și a economiei românești.

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