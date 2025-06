Monden „Ce spun românii”, emisiunea în care poți face bani. O concurentă a dezvăluit cât a câștigat







Emisiunea „Ce spun românii” este o adaptare a formatului „Family Feud”, care a câștigat multă popularitate, în special în Statele Unite. În continuare, vei descoperi ce premii sau sume pot câștiga concurenții acestui show.

„Ce spun românii”, emisiunea în care poți face bani

„Ce spun românii” este varianta românească de succes prezentată de Cabral Ibacka. Această producție de divertisment aduce în fața telespectatorilor două familii, fiecare formată din cinci membri, care se confruntă în șase runde captivante.

Structura emisiunii este clar definită: primele trei runde oferă puncte normale, în timp ce rundele patru și cinci acordă puncte duble, iar ultima rundă, adesea decisivă, triplează punctele acumulate.

Formatul simplu, dar captivant, în care două echipe concurează pentru a ghici cele mai populare răspunsuri oferite de români la diverse întrebări, reușește să atragă zilnic mii de telespectatori. Pe lângă distracție, fiecare ediție oferă și premii substanțiale.

Câți bani poți câștiga la acest show

O fostă concurentă a emisiunii a împărtășit informații despre câștigurile obținute și modul în care se calculează banii la „Ce spun românii”. Conform declarațiilor sale, fiecare punct acumulat de echipă valorează 4 lei, iar suma totală se împarte în mod egal între cei cinci membri ai echipei. Totul depinde de cât de inspirate sunt răspunsurile date.

„Depinde ce răspunsuri se nimeresc pe panou. Sunt 7-8 variante posibile, dar nu mereu concurenții le nimeresc pe toate. Ce răspunsuri erau date de români, trebuia să le nimerești ca să câștigi puncte. În funcție de răspunsuri și runde, punctele fie se dublează, fie se triplează.

Un punct înseamnă patru lei. Dacă faci 400 de puncte, echipa strânge 1.600 de lei. Se împarte la cinci și rezultă câte 320 de lei de persoană. Asta, dacă nu câștigi și runda finală, unde mai aduni puncte și bani în plus!”, a povestit o concurentă care a participat la acest show.

Ce se întâmplă dacă la „Ce spun românii” nu câștigi nimic

Concurenta a luat parte la două ediții și menționează că echipa sa a obținut 419 puncte în jocul de bază și 154 în runda fulger, ceea ce le-a adus o sumă considerabilă.

„În primele două runde, punctele sunt simple. La a treia și a patra se dublează, iar la a cincea sunt triple. Runda finală e Runda Fulger. Dacă faci minim 200 de puncte acolo, iei 2.500 de lei la echipă.

La noi, primele puncte au fost 419. Apoi, în runda fulger, am mai făcut 154. Indiferent câte puncte ai făcut personal, banii se dau egal. Mi s-a părut foarte ok. A fost și distracție, și bani!”, a mai spus concurenta

„Se plătește abia când pierzi. Adică, noi am acumulat toate punctele în edițiile la care am fost și am primit banii la final. În total, cred că echipa noastră a avut vreo 1.000 și ceva de puncte. Chiar dacă nu câștigi nimic, primești 100 de lei doar pentru că ai venit. Asta ni s-a spus când am semnat pentru plată. Mie mi-au dat 335 de lei din puncte și 100 de participare, în total 435!”, a mai spus concurenta pentru fanatik.ro.