Ce și-a dorit Toma Caragiu înainte să moară. O ultimă dorință, de care nu a avut parte

Actorul Toma Caragiu s-a stins din viață pe 4 martie 1977. El a fost găsit sub dărâmăturile blocului Continental. După ani întregi, Gherghe Turda a declarat că ultima dorință a maestrului a fost să-i cumpere țigări de lux de la barul de noapte Continental.

„Toma Caragiu obișnuia, seară de seară, să își plimbe câinele, un caniș simpatic. El locuia deasupra noastră, în acel bloc care, din păcate, s-a prăbușit la cutremur.

Mă ruga mereu să îi cumpăr de la bar câte un pachet de Kent, se vindea pe lei, era de altfel singurul bar din centrul Bucureștiului unde se vindeau țigările Kent la liber, un pachet costa între 80 și 100 de lei. Cu o seară înainte de marele cutremur, mai exact pe 3 martie 1977, Toma Caragiu m-a rugat așa: „Măi, Ghițucă, cumpără-mi și mie un poc, un pachet de Kent, până mă întorc, mă duc să îmi plimb câinele”.

Eu l-am așteptat cu Kentul, el mi-a dat banii și ne-am salutat de seară bună”, povestește, cu tristețe, Gheorghe Turda, potrivit Impact.

De ce a murit Toma Caragiu

Și maestrul Ion Caramitru declarase că nu a putut uita momentul în care Toma Caragiu a murit. El mai spusese că actorul s-a stins dinn viață în brațele regizorului Alexandru Bocăneţ.

„Mi-am dat seama că era în casă, iar blocul lui ştiam că se prăbuşise. Am fugit acolo. Toma stătea la etajul 2, iar blocul se prăbuşise până la nivelul etajului 3. Acolo am găsit câinele lui, un câine frumos, care era în casă, dar Toma nu era.

Pe masă se aflau 4 pahare de whisky şi apă minerală, deci au fost patru persoane. Uşa spre casa scărilor era blocată. Am pus urechea acolo şi am auzit gemete. Am strigat după el, dar nu am primit niciun răspuns. A durat 6 zile si 6 nopți până a fost dezgropat. De acolo au fost scoase, se pare, 120 de cadavre. Toma a fost găsit căzut pe spate.

Îmi aduc aminte că l-am văzut, cu ochelarii căzuţi pe lângă el, ochelari la care ținea foarte mult, primiți de la Liviu Ciulei. Peste el, îmbrăţişaţi de altfel, era regizorul care venise în vizită la el, Alexandru Bocăneţ, da… Probabil s-au luat în braţe în disperare şi au murit aşa, împreună…”, dezvăluia atunci regretatul Ion Caramitru.