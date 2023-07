Ce se întâmplă cu Teo Trandafir. Producătorii au mai făcut o modificare

În 2022, emisiuna lui Teo Trandafir a fost difuzată doar de luni până vineri. Acum, Kanal D a făcut și alte schimbări în show-ul care va începe pe 17 iulie 2023. În urmă cu doi ani, vedeta a mai primit o lovitură. A fost pusă pe pauză timp de trei luni, iar după ce vacanța, emisiunea ei a fost pusă sâmbăta și duminica, de la ora 10:00.

Acum, producătorii au decis ca emisiunea să fie doar luni și marți, de la 23:00. Show-ul prezentat de Teo Trandafir va aduce în prim-plan subiecte interesante, imediat după încheierea serialului turcesc de succes al momentului, „Melek”.

Telespectatorii vor fi martorii transformarii surprinzătoare a artistului CRBL, care și-a schimbat stilul muzical, adoptând o nouă direcție în muzica sa: punk-ul. Telespectatorii vor avea ocazia să afle mai multe despre acest demers și să descopere latura neașteptată a artistului. În emisiune va fi prezentă și Daniela Crudu, care a devenit mămică de curând.

Teo Trandafir, sacrificii în carieră

De curând, Teo Trandafir a povestit și despre un moment din cariera ei în care a fost aspru criticată de telespectatori. Aceasta a spus că mulți și-au schimbat părerea despre ea pentru că a adus maneliști în emisiune.

„Eu am adus întotdeauna oameni care cântă manele pentru ei, pentru oameni, nu neapărat pentru piese! Că s-a întâmplat să și cânte, ghinion! Toată lumea mă înjură că am adus maneaua în România. Stai un pic, maneaua era acolo latentă, nu ieșea pentru că am inventat-o eu.

Ea aștepta, a găsit doar o găurică prin care să iasă. Nu mă simt foarte vinovată pentru asta, mai ales că oamenii gustau , audiențele erau uriașe pe manea, de unde rezultă că nu e o greșeală. Tot ce face audiență uriașă pe un post de vedere comercial decent, care se respectă, este permis!…”, a declarat vedeta.

Teo Trandafir a mai spus că nu regretă decizia luată și că manelele au făcut audiență.