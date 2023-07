Teo Trandafir, urmărită de trecut. Totul i se trage de la maneliști

Teo Trandafir a povestit că a fost aspru criticată de telespectatori pentru că a adus maneliști în emisiunea și că mulți au o părere proastă despre ea și în ziua de astăzi. Fosta prezentatoarea de la Kanal D a spus că muzica lăutărească făcea audiență și că nu regretă decizia luată.

„Eu am adus întotdeauna oameni care cântă manele pentru ei, pentru oameni, nu neapărat pentru piese! Că s-a întâmplat să și cânte, ghinion! Toată lumea mă înjură că am adus maneaua în România. Stai un pic, maneaua era acolo latentă, nu ieșea pentru că am inventat-o eu.

Ea aștepta, a găsit doar o găurică prin care să iasă. Nu mă simt foarte vinovată pentru asta, mai ales că oamenii gustau , audiențele erau uriașe pe manea, de unde rezultă că nu e o greșeală. Tot ce face audiență uriașă pe un post de vedere comercial decent, care se respectă, este permis!…”, a declarat vedeta pentru Cancan.

Teo Trandafir, despre prima căsnicie

Teo Trandafir a mai vorbit și despre momentele dificile din căsnicia ei cu pilotul Alexandru Trandafir. Vedeta a explicat și de ce a divorțat de acesta și de ce nu și-a mai putut salva relația.

„Am ieșit la un suc, la două, la trei. Am devenit prieteni apropiați. Am hotărât să ne căsătorim după Revoluție, pentru că asta mi-ar fi acordat mie încă un pic de libertate. Era obraznic cu tata, respectuos, dar încerca să mă protejeze. Tata încerca să știe unde sunt și mă suna pe fix: «Da, nu știu. Înțeleg că vreți să știți unde este fiica dvs. Eu asta nu știu, pot să vă spun unde este soția mea». Mă scotea în oraș, îmi dădea suc, mă lua de la facultate când ploua.

Meseria lui nu se putea face în București. Trebuia să plece duminică seara și venea vineri sau sâmbătă. Eu plângeam când pleca, de fiecare dată. Ne-am pus problema – hai să facem într-un fel. Oamenii vin în viața mea, stau ce stau și după își găsesc rostul lor, treaba lor. Eu nu mă pot reloca la nesfârșit. Dacă iubești cu adevărat pe cineva, îl lași să plece”, a mai spus Teo Trandafir.