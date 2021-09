Ce s-a întamplat cu trenul-simbol al Europei când a ajuns în România. Călătoria a început cu o oprire de 27 de minute!

Odată intrat pe teritoriul României, Connecting Europe Express a trebuit să-și reducă substanțial viteza de circulație, din cauza problemelor cu rețeaua de căi ferate. De la 100 de kilometri pe oră, cu cât a circulat prin restul Europei, a trebuit să reducă la 40 de km/oră. Mai mult, trenul a avut o întârziere de un minut.

Mai întâi, trenul european a fost oprit pentru 27 de minute la Giurgiu, unde călătorilor le-a fost prezentat un spectacol tipic românesc, cu dansuri și cântece folclorice.

Un blogger Italian, Paolo Berrino care s-a aflat în tren, a remarcat viteza foarte redusă cu care s-a deplasat trenul pe teritoriul României. Un traseu de 70 de kilometri, de la Giurgiu la București, a fost parcurs, a povestit acesta, în aproximativ 3 ore.

„Păi drumul din România de până acum a fost destul de scurt pentru că am intrat pe la Giurgiu și sunt numai 70 de km și tocmai am citit acum că a fost prima linie construită ai în România ceea ce a fost foarte interesant. Deci scurt în ceea ce privește distanța însă a durat, nu știu, probabil 3 ore? Nu sunt prea sigur de timpul exact. Deci aș putea spune că am mers cam încet”, a reacționat și Paolo Berrino, blogger.

Trenul european întâmpina de oficiali în Gara de Nord

Trenul a ajuns, apoi, în Gara de Nord, unde delegația a fost întâmpinată de ministrul Dan Vâlceanu. Acesta a fost desemnat de premierul Florin Cîțu să ocupe și portofoliul Transporturilor, ca interimar, după demisiile miniștrilor USR PLUS. Dan Vîlceanu nu a venit singur, ci însoțit de Adina Vălean, comisarul european pentru transporturi.

Călătoria Connecting Europe Express a fost organzată pentru a marca „Anul căilor ferate”, cum a fost desemnat de Uniunea Europeană anul 2021. Călătoria a avut drept scop promovarea acestui mijloc de transport, pe cât de eficient, pe atât de ecologic.

„Nu putem vorbi despre un sistem de transport european, despre o economie europeană competitivă fără a pune în centru politicile de transport, calea ferată sau altfel spus trenurile”, a declarat Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi.

România are o rețea feroviară învechită

Din păcate, în România, căile ferate au ajuns la un nivel de subdezvoltare din cauza incompetenței și a delăsării celor care au condus acest domeniu. Deși transportul feroviar este un domeniu strategic, investițiile românești au fost aproape de zero în ultimii 30 de ani.

Cei care s-au perindat pe la conducerea CFR și a Ministerului Transporturilor nu au fost interesați de dezvoltarea CFR ci, dimpotrivă de devalizarea și falimentarea acestei ramuri. Așa s-a ajuns ca România să aibă o rețea de căi ferate învechită, care pune în pericol circulația mărfurilor și pasagerilor. Doar pe puține tronsoane, câteva sute de kilometri, trenurile pot circula cu o viteză mai mare de 40 – 60 de kilometri la oră.

Ministrul Vâlceanu a remarcat că și trenul european are întârziere

La ceremonia de sosire a acestui tren european, ministrul interimar, nu s-a putut abține să nu remarce că și „ei”, europenii întârzie.

„Trenul a întârziat un minut ceea ce cred că nu putem să considerăm că a fost chiar o întârziere având în vedere cum suntem noi obișnuii în România să întârzie trenurile dar sper să se schimbe asta în cel mai apropiat viitor”, a declarat ministrul Dan Vîâlceanu.

Trenul Connecting Europe Express va circula pe teritoriul României până duminică, urmând să străbată mai multe orașe, până la vama Curtici, pe unde va ieși din țară. Traseul pe care circulă trenul european măsoară peste 20.000 km, traversând 26 de țări și peste 100 de localități.

Trenul a pornit din Gara de Nord, sâmbătă, la ora 7.30 spre Brașov și va circula prin Cluj, Arad sau Oradea. Călătoria este gratuită, cei interesaț fiind condiționați de deținerea unui certificat de vaccinare. Aceștia trebuie doar să se înscrie pe site-ul Connecting Europe Express pentru a beneficia de o călătorie prin țările Uniunii Europene.