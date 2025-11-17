Ce s-a întâmplat cu jandarmul care l-a amendat pe Marian Rădună la comemorarea tragediei din Colectiv

Amenda aplicată lui Marian Rădună, unul dintre organizatorii marșului de comemorare a tragediei de la Clubul Colectiv, a stârnit reacții la nivel național. După ce șefii Jandarmeriei și-au cerut scuze, a fost stabilită și sancțiunea pentru agentul-constatator. „S-a dispus cercetarea prealabilă duisciplinară pentru agentul constatator, cât și pentru șeful de stat major al batalionului din care acesta făcea parte”, au afirmat surse judiciare pentru stiripesurse.

Jandarmul care l-a amendat pe Marian Rădună, organizatorul comemorării a zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, a declarat la începutul lunii că incidentul i-a dat viața peste cap.

În mediul online, bărbatul a primit numeroase amenințări. La 26 de ani, el spune că regretă ceea ce s-a întâmplat și că nu s-a gândit nicio clipă că incidentul va provoca un asemenea scandal. „Regret mult ce s-a întâmplat. Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”, a spus acesta, pentru republica.ro.

Tânărul, care avea doar 16 ani când a avut loc tragedia de la Colectiv, a povestit că viața familiei sale a fost dată peste cap. „Părinții mei sunt devastați, iar soția mea a fost căutată la locul de muncă. Nu sunt bine”, afirma acesta.

Ulterior, el a povestit cum organizatorul marșului s-a purtat cu mai multe persoane.

„Domnul Rădună ne-a sfidat tot drumul. Un organizator, dacă nu dorește participarea altor persoane, ar trebui să ne informeze. Noi ne-am aflat prinși între ciocan și nicovală, între oamenii care așteptau să aprindă lumânări și domnul Rădună, care nu permitea accesul. Ne duceam la el și îl rugam frumos, dar ne sfida”, a spus jandarmul.

Pentru a marca tragedia de la Colectiv, din 30 octombrie 2015, a fost organizat un marș la care au participat sute de persoane. Participanții s-au adunat la Universitate și au mers apoi spre locul fostului club. La fața locului, 25 de persoane au continuat momentul de reculegere după ora permisă, iar Rădună a primit o amendă de 3.000 de lei.

Șeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a transmis un mesaj public în care își cere scuze după scandalul provocat de amenda aplicată lui Marian Rădună. Mastan a recunoscut că, deși sancțiunea avea temei legal, situația ar fi cerut mai mult tact și empatie.

„Chiar dacă din punct de vedere legal au existat elemente care, în mod formal, puteau constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, considerăm că este esențial să avem în vedere particularitățile evenimentului. Tocmai de aceea, vom analiza situația creată și vom dispune măsuri în consecință”, a spus acesta, într-un mesaj video.