Nu este, însă, și cazul lui Mihai Trăistariu. Îndrăgitul cântăreț povestește în detaliu, pe Facebook și Instagram, ce copilărie a avut, cum era în școală, ba chiar dezvăluie și cea mai rușinoasă situație cu care s-a confruntat vreodată.

Trăistariu s-a apucat să scrie („Mă plictiseam”) despre cum era el în timpul școlii. Și a început cu „cinci Rele” din acea perioadă.

„Eram prin gimnaziu. Când primeam scrisori de la prieteni de departe, din țară, prin Poștă… le corectam cu roșu și le trimiteam înapoi”;

„Am fost tocilar convins. Într-a VIII-a am învățat pentru examen toate cele opt comentarii pe de rost. Cuvânt cu cuvânt. Într-a XII-a, pentru Bac, am învățat primele zece comentarii pe de rost… din totalul de 107, după care am abandonat ideea. Și am început, de nevoie, să învăț logic. La oral am luat 10”;

„În liceu, nu mi-a plăcut Istoria și Chimia. Drept pentru care am copiat la greu. Ca să nu-mi stric media. Tocilaru’ tot tocilar”:

Într-a IV-a am cerut-o în căsătorie pe colega mea. Monica o chema. I-am trimis un bilet printre rânduri, de la coleg la coleg. Biletul n-a mai ajuns la Mona. Tovarășa învățătoare l-a citit în fața clasei: «Mona, vrei să te căsătorești cu mine? Câți copii vrei să avem? Tu mă iubești, că eu te iubesc?». Mona a început să plângă de rușine, iar pe mine m-au tuns zero”.

Dar cu adevărat cel mai stânjenitor moment avea să apară abia în clasa a VIII-a. Iată ce povestește Mihai Trăistariu: „În clasa a VIII-a, terorizat și înspăimântat de profa de franceză (Florea o chema), am făcut caca pe mine și am stat toată ora așa”.

Altfel, la cele „Bune”, Trăistariu ține să le împărtășească prietenilor din spațiul virtual că a urmat cursurile a trei facultăți: „Am intrat cu 10 la mate la liceu. Și am ieșit tot cu 10. Am făcut trei facultăți și am reușit să iau bursă de merit la toate trei: Informatică, Matematică și Actorie”.

