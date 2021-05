Dacă trăia doar din pensie, Florin Piersic avea viaţă grea. Noroc cu banii de la UNITER. În plus, actorul a mai jucat în diverse piese de teatru înainte de pandemie.

Florin Piersic primeşte de la stat o pensie lunară de 2.000 de lei, iar indemnizația de de la UNITER este de 2.700 de lei. Noroc cu locuinţele pe care le deţine legendarul actor. „Pe lângă casa micuță și cochetă în care locuiește la ora actuală, mai deține un imobil tot în Cluj-Napoca, precum și o casă de vacanță. De asemenea, mai are pe numele său și o vilă în București”.

Sursa citată aminteşte că Florin Piersic a fost decorat în urmă cu 18 ani (în 2002) cu Ordinul național Steaua României în grad de Cavaler „pentru prestigioasa cariera artistică și talentul deosebit prin care au dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc”.

În anul 1967, actorul a primit Ordinul Meritul Cultural clasa a V-a „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”. În ceea ce priveşte pensia, actorul Mitică Popescu a fost mai norocos decât Florin Piersic. După 53 de ani pe scenă, actorul în vârstă de 84 de ani a dezvăluit că are o pensie suficient de mare. Vedeta TVR a infirmat astfel că încasa lunar 1.300 lei de la stat.

„Nu este adevărat, nu am o pensie atât de mică. După 53 de ani de activitate, nici nu aveam cum să primesc doar atât (n.r. – 1300 lei). Am o pensie lunară de peste 5.000 de lei, plus banii pe care îi primesc din drepturile de artist”, a declarat Mitică Popescu pentru playtech.ro.

