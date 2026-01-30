Ce nu s-a văzut la TV la meciul FCSB - Fenerbahce, din Europa League. Comunicatul emis de Jandarmeria Capitalei

Jandarmeria Capitalei a anunțat că a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 18.000 de lei în urma partidei dintre FCSB și Fenerbahce, disputată joi seara, pe terenul formației bucureștene, în cadrul competiției Europa League.

Potrivit comunicării oficiale transmise de autorități, măsurile au fost dispuse ca urmare a constatării unor încălcări ale legislației în vigoare privind siguranța la competițiile sportive. Intervențiile jandarmilor au vizat atât persoane fizice, cât și entități implicate în organizarea evenimentului.

În urma verificărilor efectuate pe parcursul desfășurării meciului, jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală în conformitate cu prevederile legii privind regimul materiilor explozive. Totodată, a fost întocmit un act de sesizare în baza legislației care reglementează combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Autoritățile nu au furnizat detalii suplimentare privind persoanele vizate sau natura exactă a faptelor, precizând doar încadrarea juridică a acestora, conform procedurilor standard. Sesizările au fost înaintate instituțiilor competente pentru continuarea cercetărilor.

Pe lângă sesizările penale, Jandarmeria Capitalei a aplicat un total de 16 sancțiuni contravenționale, valoarea cumulată a acestora fiind de 18.840 de lei. Din această sumă, două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv.

De asemenea, o sancțiune contravențională în valoare de 5.000 de lei a fost aplicată societății specializate de pază și protecție care a asigurat securitatea meciului. Potrivit comunicării oficiale, sancțiunea a fost dispusă pentru nerespectarea obligațiilor legale care revin unei astfel de entități în cadrul unui eveniment sportiv cu public numeros.

Restul sancțiunilor contravenționale au fost aplicate unor persoane fizice, pentru fapte constatate pe parcursul desfășurării partidei.

Jandarmeria Capitalei a mai anunțat că patru suporteri au fost sancționați cu interdicții de acces la competițiile sportive. Măsura a fost dispusă pentru perioade cuprinse între șase luni și un an, în funcție de gravitatea faptelor constatate.

Aplicarea interdicțiilor de acces reprezintă una dintre sancțiunile complementare prevăzute de legislația românească în cazul abaterilor comise la evenimente sportive. Scopul acestora este prevenirea repetării unor incidente similare și asigurarea unui climat de siguranță pentru ceilalți spectatori.

Autoritățile nu au precizat dacă interdicțiile vizează doar competițiile interne sau și cele internaționale organizate pe teritoriul României, limitându-se la menționarea duratei măsurilor dispuse.

În pofida sancțiunilor aplicate ulterior, partida s-a desfășurat conform programului stabilit, fără întreruperi oficiale sau incidente care să conducă la suspendarea jocului. Intervențiile jandarmilor au fost realizate punctual, iar bilanțul a fost comunicat după finalizarea evenimentului sportiv.