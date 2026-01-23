Ce hobby-uri sunt la modă în 2026. Sunt multe activități pe care le poți încerca

În 2026, tot mai mulți oameni caută hobby-uri care să le ofere relaxare, sănătate fizică și mentală și satisfacție creativă. Pasiunile tradiționale, cum ar fi înotul, fitness-ul sau pictura, rămân în top, potrivit Apnews.

Unul dintre cele mai populare hobby-uri rămâne înotul. Practicat atât în piscine interioare, cât și în ape deschise, înotul oferă un antrenament complet pentru corp, stimulează sistemul cardiovascular și reduce nivelul de stres. Instructorii de înot din centrele sportive spun că programul de cursuri pentru adulți și copii este mai plin ca niciodată în acest an.

„Oamenii vin la înot pentru relaxare, dar și pentru a scăpa de sedentarism. Este o activitate completă, care combină mișcarea cu sentimentul de libertate”, a spus un instructor de înot la București.

Fitness-ul și antrenamentele funcționale rămân, de asemenea, printre preferințele românilor. Centrele de sală au adaptat programele pentru a include exerciții de grup, dar și sesiuni individuale cu antrenori personalizați.

Programele de yoga, pilates sau crossfit continuă să fie în topul căutărilor, mai ales pentru cei care vor să combine sănătatea fizică cu relaxarea mentală. Experții în nutriție și fitness subliniază că hobby-urile care implică mișcare constantă nu doar că îmbunătățesc condiția fizică, dar reduc și anxietatea și insomnia.

Pe lângă activitățile sportive, românii se îndreaptă tot mai mult spre hobby-uri creative. Pictura, desenul și modelajul au înregistrat un număr record de participanți la cursurile organizate de centre culturale și ateliere private.

„Oamenii caută să se exprime și să își creeze un spațiu propriu de relaxare. Chiar dacă nu devin artiști profesioniști, timpul petrecut cu pensula sau creionul le oferă satisfacție și concentrare”, a spus un coordonator de atelier de pictură în Cluj-Napoca.

Un alt domeniu care a câștigat popularitate în 2026 este teatrul, regia și scenografia, mai ales pentru tineri și adulți interesați de cultură. Cursurile oferă nu doar cunoștințe tehnice, ci și oportunitatea de a lucra în echipă și de a-și dezvolta creativitatea.

„Am început cursurile de regie de câteva luni și am descoperit că ajută enorm la organizarea ideilor și la dezvoltarea încrederii de sine”, a declarat un tânăr din București.

Hobby-urile legate de muzică și dans continuă să fie foarte căutate. Cursurile de chitară, pian sau canto sunt completate de workshop-uri de dans contemporan, dans popular și dans de societate.

Aceste activități nu doar că dezvoltă abilități artistice, dar oferă și socializare și un sentiment de comunitate. Profesorii subliniază că mulți cursanți vin după o zi de muncă stresantă pentru a se deconecta și a se bucura de libertatea expresiei artistice.

Pe lângă sport și artă, gătitul și cofetăria au rămas hobby-uri favorite în 2026. În condițiile în care oamenii petrec mai mult timp acasă, cursurile de gastronomie oferă atât relaxare, cât și recompense concrete: mâncare gustoasă și posibilitatea de a-și impresiona familia sau prietenii.

Cursurile de cofetărie au devenit foarte populare printre tineri, care combină creativitatea cu pasiunea pentru deserturi și prăjituri elaborate.

Un alt hobby în creștere este grădinăritul urban și horticultura. Tot mai mulți locuitori din orașe aleg să-și transforme balcoanele sau terasele în mici grădini, cultivând legume, plante aromatice sau flori. Specialistii în horticultură subliniază că această activitate oferă relaxare, dar și satisfacția de a produce hrană sănătoasă și de a crea un spațiu verde în mijlocul orașului.