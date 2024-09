Social Ce este FluMist, vaccinul antigripal pe care ți-l poți face acasă







Primul vaccin antigripal care poate fi administrat acasă, fără ajutorul unui cadru medical, a fost aprobat în Statele Unite ale Americii.

Vaccinul din SUA pe care ți-l poți administra singur

Niciunul dintre noi nu suntem atât de curajoși astfel încât să stăm relaxați la vederea unei seringi și a acului acestuia, gândindu-ne la înțepătura care va urma.

În această perioadă a anului, când gripa își face simțită prezența, este recomandată vaccinarea antigripală, o veste bună vine peste Ocean.

În Statele Unite ale Americii (SUA) a fost aprobat vaccinul care poate fi administrat acasă, fără injecție și fără ajutorul personalului medical specializat.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a aprobat recent FluMist, primul vaccin antigripal care poate fi administrat acasă.

Un nou vaccin antigripal AstraZeneca va intra pe piață

FluMist este produs de AstraZeneca. Acesta este un spray nazal disponibil în SUA din 2003 și este utilizat pentru prevenirea gripei la persoane cu vârste cuprinse între 2 și 49 de ani.

Cu toate acestea, în Europa, vaccinul nu va fi disponibil pentru sezonul actual de virus respirator, fiind programat să ajungă pe piață la începutul sezonului de gripă de anul viitor.

FluMis folosește o formă vie și atenuată a virusului gripal, în comparație cu vaccinurile injectabile, care utilizează fie virusuri inactivate, fie proteine pentru a stimula răspunsul imunitar.

Adrian Marinescu este sceptic cu privire la punerea în practică a cestui vaccin

Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, spune că nu vede acest lucru realizabil în România.

„Problema legată de vaccinare este de a-i convinge pe oameni. Nu cred că în momentul în care am vaccinul acasă și am niște semne de întrebare sau îmi pun probleme că nu vreau să mă vaccinez, lucrul ăsta va fi schimbat doar că poți să ți-l administrezi singur. E o soluție mai simplă, luăm și partea plină a paharului, nu e nevoie să îl injectăm, e mult mai simplu să îl administrezi, dar trebuie o monitorizare. Problema pe care o am în România e că nu am o acoperire vaccinală, deși vaccinul e la dispoziție”, a explicat Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, la Aleph News.