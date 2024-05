Social Studiu: Vaccinurile care favorizează apariția cheagurilor de sânge. Controversa e tot mai mare







Cheagurile de sânge care au dus la decesul pacienților infectați cu virusul SAR-COV2 au fost cauzate de o reacție imună survenită în urma vaccinării cu serul produs de Johnson & Johnson (J&J) şi AstraZeneca, potrivit publicației Bloomberg.

AstraZeneca a retras vaccinurile anti-Covid de pe piața europeană

O scrisoare publicată de cercetători în The New England Journal Of Medicine arată faptul că vaccinurile pe bază de adenovirus, cum sunt cele produse de AstraZeneca și Johnson & Johnson, conțin un produs care poate duce la apariția cheagurilor de sânge, mai ales în rândul pacienților care sunt predispuși.

Elita medicală mondială urmărește să identifice principalele cauze și ulterior să le elimine cu ajutorul ingineriei genetice. Încă nu este cunoscut numărul exact al pacienților care au dezvoltat această complicație. Reacția cauzată de vaccinurile AstraZeneca și Johnson & Johnson au reprezintă o nouă boală.

„Cred că, pe măsură ce imunologii şi speciliştii în terapie intensivă se familiarizează cu aceste afecţiuni, vor fi descrise mai multe cazuri”,a declarat profesorul Tom Gordon, ale cărui cercetări moleculare au condus la această descoperire.

Sursa chegurilor de sânge la pacienții imunizați

Din peste 18 milioane de pacienți vaccinați cu o singură doză de Johnson & Johnson au fost identificate peste 60 de cazuri de cheaguri de sânge. Nouă pacienți au murit, conform datelor prezentate de Yale School of Medicine. De curând AstraZeneca a retras toate dozele de vaccin din Europa. În Australia, doar trei pacienți din 100.000 de vaccinați cu AstraZeneca au dezvoltat cheaguri de sânge.

Comisia Europeană a retras autorizaţia de punere pe piaţă în martie 2024. „AstraZeneca salută orice examinare mai aprofundată a unui eventual mecanism subiacent al sindromului trombozei trombocitopeniei (TTS), având în vedere că, în pofida unei investigaţii ample, nu înţelegem încă mecanismul care poate declanşa în cazuri foarte rare TTS”, declară un purtător de cuvânt al companiei, potrivit stiripesurse.ro.

Vaccinul AstraZeneca interzis de Comisia Europeană

De asemenea, Johnson & Johnson a anunțat că va susține viitoarele cercetări pentru dezvoltarea vaccinurilor eficiente și sigure. „Sunt necesare date suplimentare în vederea înşelegerii eventualilor factori care pot fi asociaţi cu acest eveniment rar, inclusiv relaţia pe care o poate avea cu adenovirusul şi alte virusuri, pentru a trage concuzliile adecvate cu privire la patogeneza de la bază”, anunţă într-un e-mail compania.

Atât vaccinurile produse de AstraZeneca și de Johnson & Johnson au avut un rol crucial în prima fază de imunizare împotriva pandemiei de Coronavirus. Datele indică faptul că serul AstraZeneca a salvat de la moarte sigură peste 6 milioane de pacienți.

Pe de altă parte, serul de tip mRNA produs de Pfizer-BioNTech şi Moderna au fost mai eficiente împotriva virusului care a oprit planeta în loc.