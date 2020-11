Această informație a fost inițial dezvăluită de H.I. Sutton de la Naval News cu câteva zile în urmă.

În comunicatul său, marina britanică a anunțat că a trimis în regiune nava de patrulare HMS Tyne pentru a urmări mișcările lui Viktor Leonov, un vas cu un deplasament de 3.470 de tone aparținând clasei Vishnya, scrie Opex 360.

Marina rusă are șapte astfel de nave.

Aparținând flotei ruse a Nordului, al cărei cartier general este stabilit la Severomorsk, Viktor Leonov, a cărui misiune este de a colecta informații de origine electromagnetică, a fost însoțit o perioadă de vasul petrolier de alimentare Serghei Osipov, se mai arată în comunicatul Royal Navy.

Flota rusă a Nordului a oferit o explicație pentru prezența acestor două nave în nordul Scoției: ar fi încercat să se protejeze de furtuna Aiden, care a lovit Marea Britanie pe 31 octombrie, refugiindu-se în golful Morray Firth.

Numai că, deși furtuna a trecut, Viktor Leonov a rămas în zonă. O dovedesc fotografiile luate din satelit pe 6 noiembrie și publicate de Naval News.

De altfel, site-ul specializat vorbește și despre o a doua navă din clasa Vishnya, fără a o identifica.

How it started How it's going

From https://t.co/QpT1RizRV4 pic.twitter.com/FR4iQSoMmJ

— H I Sutton (@CovertShores) November 9, 2020