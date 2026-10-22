Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a dispus începerea judecății pe fond în dosarul în care europarlamentara Diana Șoșoacă și fostul său soț, Silvestru Șoșoacă, sunt acuzați de lipsire de libertate în mod ilegal. Dosarul vizează un incident din decembrie 2021, când o echipă a televiziunii italiene RAI Uno a mers la cabinetul de avocatură al acesteia pentru realizarea unui interviu.

Instanța supremă a respins cererile și excepțiile formulate de Diana Șoșoacă și a constatat legalitatea rechizitoriului, a administrării probelor și a actelor de urmărire penală. Decizia permite trecerea dosarului la judecata pe fond și poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicarea încheierii.

„Respinge cererile şi excepţiile invocate de către inculpata Iovanovici-Şoşoacă Diana. În baza art. 346 alin. (2) din Codul de procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 336/76/P/2021 din 26 iunie 2026, emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpata Iovanovici-Şoşoacă Diana, pentru săvârşirea a patru infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, şi pe inculpatul Şoşoaca Dumitru Silvestru, pentru săvârşirea a patru infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii”, se arată în decizia instanței.

Parchetul General a trimis-o în judecată pe Diana Șoșoacă în luna iulie, în dosarul privind presupusa lipsire de libertate a unor persoane venite să realizeze un interviu. În aceeași cauză este judecat și fostul său soț, Silvestru Șoșoacă, acuzat de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și de o infracțiune de lovire sau alte violențe.

Dosarul are legătură cu plângerea depusă în decembrie 2021 de jurnalista italiană Lucia Goracci, membră a unei echipe a postului public RAI Uno. Jurnalista s-a deplasat la cabinetul de avocatură al Dianei Șoșoacă din București pentru un interviu, însă discuțiile s-ar fi transformat într-un conflict pe fondul neînțelegerilor privind întrebările adresate.

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a petrecut pe 10 decembrie 2021, când trei persoane vătămate și un martor ar fi fost lipsite de libertate în cabinetul de avocatură. Procurorii susțin că nemulțumirea Dianei Șoșoacă față de întrebările jurnalistei ar fi stat la originea conflictului.

„În data de 10 decembrie 2021, cei doi inculpaţi au lipsit de libertate patru persoane (trei persoane vătămate şi un martor), care fuseseră invitate în incinta cabinetului de avocat din Bucureşti al inculpatei în vederea realizării unui interviu. În acelaşi context, cel de al doilea inculpat a exercitat acte de violenţă asupra uneia dintre persoanele vătămate, lovind-o cu pumnii în zona umărului şi peste braţ şi smulgându-i masca sanitară de pe faţă. Procurorul a reţinut că acţiunea de lipsire de libertate a fost generată de nemulţumirea inculpatei cu privire la întrebările adresate de una dintre persoanele vătămate (jurnalist) şi nicidecum de comiterea unor infracţiuni de către persoanele vătămate, acestea fiind supravegheate pe tot parcursul interviului de către celălalt inculpat şi un martor”, susțin procurorii.

Potrivit relatărilor despre incident, după izbucnirea conflictului, Diana Șoșoacă ar fi încuiat ușa și ar fi chemat Poliția. Un echipaj de la Secția 4 s-a deplasat la fața locului, iar Silvestru Șoșoacă este acuzat că ar fi agresat unul dintre polițiști.

Cauza face parte din dosarul pentru care Parlamentul European a ridicat imunitatea Dianei Șoșoacă. Acuzațiile referitoare la propaganda legionară au fost separate de această anchetă și sunt investigate distinct de procurori.

Parchetul General a amintit că, la data faptelor, Diana Șoșoacă era senator. Potrivit legislației, deputații și senatorii pot fi urmăriți penal și trimiși în judecată pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Începerea judecății nu reprezintă o condamnare, iar acuzațiile urmează să fie analizate de instanță.