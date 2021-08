Fostul luptător Cătălin Zmărăndescu a devenit fermier și a început să crească păsări de curte. Este o îndeletnicire la care nu s-ar fi așteptat nimeni, dar care lui îi aduce foarte multe satisfacții. Anul trecut, în timpul pandemiei, crescătoria lui Zmărăndescu număra în jur de 300 de păsări de toate felurile.

După ce s-a despărțit cu scandal de Gigi Becali, fostul bodyguard s-a mutat pentru câțiva ani în Anglia. Aici a făcut bani participând ca luptător în galel MMA. Iar după o perioadă de timp, sătul de lupte, considerând că a venit vremea să se retragă, Zmărăndescu și-a schimbat total viața.

A revenit în țară, și-a construit o casă la țară, pentru el și familia sa, după care și-a găsit o ocupație total opusă celor pe care le avusese până atunci. Crește păsări pentru carne și ouă. El a povestit, în emisiunea AS.ro Live, cum a ajuns aici, și cât bine îi face noua activitate pe care o desfășoară.

„Cand am terminat casa, am vazut un spatiu gol în spatele casei…e cam gol si deja faceam planuri cu sotia, sa punem pomi fructiferi. Dar am zis si ca-mi fac ceva pentru mine”, a povestit Cătălin Zmărăndescu.

O pasiune care îi aduce liniște

Întrebat de soția sa, Luiza, ce dorește să facă în curtea goală, fostul luptător a fost foarte decis: o fermă de păsări. În prezent, a povestit Cătălin Zmărăndescu, pasiunea sa provoacă gelozia soției sale, care crede că-și petrece prea multă vreme cu păsările de curte. Însă, acest lucru, spune el, îl liniștește și, în plus, îi asigură și hrana sănătoasă pentru familie.

„Îmi iau niste găinușe, un cocos, curcani, rațe. Anul trecut, cu pandemia asta, am ajuns pe la 300, frate. A zis Luiza: «Auzi, te pun sa dormi cu gainile, nu cu mine, ca stai mai mult cu ele». Le dau de mâncare, am grija de ele. Adun și ouăle, atunci când nu le aduna Matilda, că ea pune doua pe jos, unul in cos. Nu voi renunta, e o pasiune, mă liniștește, plus că manânc sănătos”, a spus luptătorul.

Cătălin Zmărăndescu a devenit tată pentru a patra oară, anul trecut, actuala soție născându-i cel de-al doilea copil. Fostul luptător mai are doi copii din prima căsătorie, pe Alexandra și Mihai, iar din actuala căsătorie are o fetiță de aproape 2 ani (pe Matilda) și un băiețel perfect sănătos.