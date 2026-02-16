Cazul pompierului amendat când mergea la incendiu scoate la lumină abuzul, minciuna Poliției Galați și legile proaste. Exclusiv

EVZ indică de la început vinovații din cazul care a uluit o Românie întreagă: polițistul prost și orgolios de la IPJ Galați care a împiedicat pompierul voluntar să ajungă la incendiu, consiliul local Drăgușeni de care aparține Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU), Parlamentul României, șeful IPJ Galați, șeful Poliției Române și Raed Arafat, șeful DSU. Urmează faptele și argumentele.

La Galați, Inspectoratul de Poliție Județean spune că face de ceva vreme o anchetă internă cu privire la agentul lui care l-a amendat și i-a luat permisul unui pompier care se ducea cu mașina să stingă un incendiu.

IPJ Galați nu va comunica finalitatea acestui caz de rușine, dar și pentru că legile la care se raportează sunt prost făcute. Conducerea și-a cerut scuze, dar situația e mult mai gravă.

Dreptate pentru pompierul amendat cu peste 3.000 de lei și lăsat fără permis de conducere 4 luni se va obține doar în instanță. Dar tot la instanță poate apela și polițistul prost și orgolios, dacă nu va fi de acord cu sancțiunea dată de șeful IPJ Galați.

Faptele care i-au făcut pe români să râdă și să se închine

Pe 3 februarie, la SVSU Drăgușeni s-a primit apel de la dispeceratul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați că a izbucnit un incendiu la o casă din satul Căuești și să se facă deplasarea acolo. Doi pompieri voluntari – șoferul și un coleg – au plecat cu mașina din dotare, prevăzută cu „două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor”.

În același timp, a fost alertată și Poliția Rurală Rădești. În jurul orei 15:30, un echipaj din cadrul Secţiei 5 Poliţie, care se deplasa la același incendiu, s-a întâlnit în trafic cu mașina de pompieri. Drum îngust, autospeciala de pompieri nu a putut să facă rapid loc să treacă mașina poliției care avea sirena și girofarul pornite. După ce depășirea a fost efectuată, mașina cu polițiști a oprit, iar unul dintre ei l-a obligat pe șoferul pompier să facă același lucru și să-i prezinte actele.

Timp de 15 minute, polițistul a scris un proces verbal prin care îl sancționa pe pompierul voluntar că a folosit ilegal semnalele luminoase și sirena de pe mașină. Orgolios că pompierul nu i-a dat întâietate rapid, a apreciat că poate folosi prevederile OUG 195/2002 (Codul rutier cu modificările ulterioare) în loc să gonească la incendiu. Focul l-au stins vecinii din sat. Doar pentru această constatare abuzivă va putea fi sancționat polițistul și veți vedea de ce!

Minciuna IPJ Galați pentru a-și acoperi polițistul prost

În primul comunicat transmis presei de IPJ Galați se spune că polițistul rural a oprit „un autoturism”, nu o autospecială de pompieri.

„Un echipaj din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Rădeşti, care se deplasa la un eveniment în satul Căueşti, a depistat în trafic, pe DJ251J, un autoturism condus de un bărbat, de 56 de ani, din localitatea Drăguşeni, care circula dinspre localitatea Fundeanu către Căueşti”, a transmis IPJ Galați.

Abia după ce au apărut imaginile reporterilor din presa locală cu ditamai mașina de pompieri s-a făcut referire la „autospecială” sau la „autovehicul”, dar care nu avea dreptul legal să folosească sirena și semnalele luminoase. Aici, IPJ Galați are dreptate: Codul rutier nu prevede ca SVSU să folosească dispozitivele de avertizare chiar dacă mașinile sunt dotate cu ele. Din această cauză, polițistul prost nu poate fi sancționat cu vreo mare pedeapsă. Iar în baza legii, conducerea IPJ nu poate anula procesul-verbal de contravenție întocmit șoferului-pompier.

Legea cu o scăpare majoră, votată de Parlament

IPJ Galați a mai spus într-un alt comunicat de presă: „ar fi avut montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor, similare celor utilizate de poliţie, jandarmerie sau ambulanţă, fără a avea dreptul legal de a le folosi, conform Criteriilor de performanţă din 2024 privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă”.

Pentru acest lucru, pompierul de 56 de ani a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 3.037,5 de lei şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, conform Codului rutier.

Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență funcționează în baza Ordinului 75 din 27 iunie 2019 al MAI, la care se adaugă Ordinul 51 din 2024 – Criterii de performanță. Ambele ordine privesc constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.

Criteriile de performanță emise în 2024 prevăd următoarele lucruri:

„În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, inspectoratele pentru situații de urgență județene și București – Ilfov evaluează toate serviciile voluntare și serviciile private pentru situații de urgență din zona de competență care dețin avize de înființare și, după caz, avize pentru sector de competență valabile”.

„Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și inspectoratele pentru situații de urgență județene și București - Ilfov controlează, în condițiile legii, modul de aplicare a prezentului ordin (nr. 51)”.

De ce nu a ieșit public Raed Arafat, secretar de stat și șef al DSU, să explice că pompierii voluntari au mașini cu dispozitive de averitzare, dar au uitat să-i instruiască că n-au voie să le folosească.

Ce fel de controale au făcut oamenii din subordine la aceste SVSU-uri, de ce nu se semnalează că e o scăpare din lege faptul că nu poate exista diferență între acțiunile la incendii ale pompierilor voluntari din mediul rural și pompierilor MAI?

De ce sunt vinovate primăria și consiliul local Drăgușeni

Conform legii, Serviciile voluntare se constituie în comune, orașe și municipii, în subordinea consiliilor locale.

Primarul și consiliul local aprobă tot ce ține de buna funcționare a unui serviciu de pompieri. Așa s-a întâmplat și la SVSU Drăgușeni.

Primarul comunei și directorul SVSU cu siguranță nu cunosc legile pentru că, într-o intervenție televizată, au spus că de 6 ani mașina lor merge la intervenții folosind dispozitivele de avertizare. Și nimeni de la ISU Galați sau IPJ nu le-a atras atenția!

Să nu credeți că e un caz singular de neștiință sau că voluntariat fac doar pompierii la intervenții.

Internele și Parlamentul au uitat să-i treacă în lege

În baza unei legi proaste, polițistul gălățean, prost și orgolios, a sancționat un pompier voluntar căruia i s-a dat pe mână o mașină cu semnale luminoase și sonore, iar cei de la ISU nu i-au instruit pe partea de legislație.

Conducerea IPJ Galați a declarat că „regretă contextul creat şi reafirmă preocuparea constantă pentru respectarea cadrului legal, responsabilitate profesională şi cooperare instituţională, în interesul cetăţenilor”.

Foarte frumos, dar dacă e vorba despre cadrul legal, șefii Poliției știu că de mulți ani se confruntă cu niște scăpări din lege care au tot creat probleme în domeniul circulației rutiere. Codul rutier s-a tot modificat, dar nimeni din Ministerul de Interne nu i-a cuprins și pe pompierii voluntari care participă la intervenții de urgență. Sindicatele polițiștilor au semnalat disfuncția fiindcă agenții s-au confruntat în teren cu mașinile voluntarilor.

Reglementările privind utilizarea semnalelor speciale sonore și luminoase de către autovehicule cu regim de circulație prioritară în România sunt prevăzute în Codul Rutier (OUG 195/2002) și Regulamentul de aplicare al acestuia.

Cu ani în urmă, problema a fost cu Poliția Locală. Legea 155/2010 a Poliţiei locale asigură cadrul legislativ pentru dotarea mijloacelor de transport ale Poliţiei locale cu dispozitive de avertizare ca și Poliția națională, însă OUG 195/2002 nu includa în lista utilizatorilor şi beneficiarilor de regim prioritar şi Poliţia locală. S-a venit cu propunerea legislativă pentru modificarea OUG 195/2002 și s-a făcut corelarea cu Legea 155.

Principalele aspecte legale privind vehicule cu Regim de Circulație Prioritară (Art. 32 OUG) au suferit modificări care sunt cuprinse în LEGEA nr. 1 din 3 ianuarie 2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Probabil fiind semnată în prima zi de lucru după Revelion, discrepanța sesizată de sindicatele polițiștilor a fost uitată din nou. Poate că, după acest episod în care Poliția s-a umplut de rușine, vreun factor de decizie din Ministerul de Interne va face demersurile necesara ca între instituțiile înșirate la litera b din articolul 32 să fie strecurați și pompierii voluntari care fug la incendii.