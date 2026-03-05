EVZ Special

Cazul incredibil al luptătorului anticomunist, care nu putea să-și facă un credit la bancă. Intervenție la premierul României

Credit. Sursa foto: Freepik
Istoria luptei anticomuniste a fost subiectul de joi al podcastului pe care Liviu Mihaiu îl realizează pentru evz.ro. Invitații moderatorului au fost Florin Dobrescu – istoric și secretar al Fundației „Ion Gavrilă Ogoranu” și Răzvan Gheorghe, jurnalist și scriitor.

Cazul incredibil al luptătorului anticomunist, care nu putea să-și facă un credit la bancă. Intervenție la premierul României

Lupta anticomunistă a apărut în 1946, după ce alegerile din România au fost fraudate de marionetele URSS-ului. Totul s-a făcut din pix, iar mulți români au decis să se implice activ împotriva unui regim care dovedise că e o maladie necruțătoare.

„În 1946, alegerile au fost furate. Practic, Republica Populară Română s-a născut dintr-un furt masiv electoral, din hârtii modificate”, a explicat Liviu Mihaiu. Luptătorii, partizanii cum erau numiți, proveneau din medii diverse. „Nu aveau nicio legătură cu legionarii. 75-80 la sută au fost țărani, au fost militari, au fost studenți, au fost popi, au fost și legionar sub 10%, foști ofițeri ai Armatei Regale.

Rezistența s-a concentrat în zone montane greu accesibile, în munții Făgăraș, în Apuseni, Banat, Maramureș și Munții Muscelului. Unele grupuri au rezistat zeci de ani”, a explicat moderatorul podcastului.

Cea mai longevivă mișcare din Europa de Est

Și în alte țări invadate de comuniști au existat luptători contra regimului, dar în România, mișcarea a fost cea mai longevivă. Ultimele grupuri au fost anihilate de regim în 1962.

Ion Gavrilă Ogoranu

Ion Gavrilă Ogoranu . Sursa foto: Wikipedia

Ion Gavrilă Ogoranu (1923 - 2006) a fost un nume de referință pentru această luptă pe viață și pe moarte. La mulți ani după Revoluția din 1989, el avea să fie pus într-o situație jenantă, din cauza disfuncționalității statului român. Vrând să facă unele reparații la casă, Ogoranu a mers la o bancă pentru a-și face un credit. A fost refuzat de funcționanri, pentru că avea cazier. Era vorba despre cazierul politic, întocmit de comuniști.

Un caz revoltător al lui Ogoranu

Situația s-a rezolvat, dar a fost nevoie de intervenții la nivel înalt, după cum a povestit Florin Dobrescu. „Voia să-și repare casa și nu putea. S-a rezolvat în cele din urmă datorită intervenției domnului Marius Oprea, care pe atunci era consilier al premierului Tăriceanu. Și intervenția lui pe la tot felul de foruri, inclusiv pe la conducerea băncii, a făcut ca până la urmă să se treacă cu vederea, pentru că era un caz neobișnuit.

Ne aflam totuși în 2004, este inadmisibil ca după ce trecuseră atâția ani de la Revoluție acești oameni nu beneficiaseră de o ștergere a cazierului politic”, a povestit istoricul.

 

Proiecte speciale