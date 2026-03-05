O pagină de istorie scrisă cu sânge, curaj și sacrificiu, mult prea mult timp ascunsă în arhive și în tăcere. Astăzi, la un nou episod al podcastului „Condamnați la cultură”, deschidem un dosar istoric tulburător: Istoria Luptei de Partizani anticomuniști din România. Împreună cu Liviu Mihaiu vom intra adânc în meandrele și controversele acelor ani întunecați.

Discutăm despre lupta armată din munți, despre speranțele trădate ale celor care au refuzat să se supună dictaturii și despre prețul uriaș plătit pentru libertate. Pentru a face lumină în acest capitol complex și esențial al istoriei noastre recente, avem la masă doi invitați de excepție care cunosc în detaliu anatomia acestei rezistențe: Răzvan Gheorghe – jurnalist și scriitor, un fin observator și cercetător al memoriei românești; Florin Dobrescu – istoric și secretar al Fundației „Ion Gavrilă Ogoranu”, o voce dedicată recuperării și păstrării memoriei luptătorilor anticomuniști.

O discuție absolut necesară despre adevăr, demnitate și o Românie care a refuzat să îngenuncheze.