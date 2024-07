Justitie Cazul fetiței drogate de la Constanța. Noi detalii despre bărbatul care i-a dat jeleul cu marijuana







Constanța. S-a aflat cine e românul care a drogat-o pe fetița de trei ani, ajunsă la spital cu simptomele specifice unei supradoze, săptămâna trecută.

Cornel Pazara, un cetățean român, este cel care a adus la petrecerea la care a participat și copila mai multe jeleuri care conțineau marijuana și din care aceasta a consumat.

Constanța. Românul făcea trafic de droguri

Românul, stabilit în SUA de peste 30 de ani, este un jucător profesionist de poker, dar se ocupă și cu traficul de droguri. Acesta a fost arestat în timp ce încerca să introducă marijuana la festivalul Neversea.

Acesta dorea să introducă în festival aceleași jeleuri cu marijuana pe care le consumase și fetița de trei ani la petrecerea din Constanța, unde participase alături de mama sa.

A fost reținut de polițiști, iar acum se află în arest preventiv pentru 30 de zile.

„Am locuit în America din 1979, m-am mutat cu părinții, cu familia și acum m-am mutat înapoi în România, de trei zile. Vin aici de două-trei ori pe an, în ultimii 16 ani. Am făcut liceul, facultatea acolo, a fost greu la început acolo. Pokerul e foarte solicitat în America, eu am jucat mai multe turnee, în Las Vegas.

Eu sunt din Constanța, am venit aici la turneu dar o să mă mut la București. Eu joc poker din 2001, am început să joc în Detroit și am trăit din poker”, spunea bărbatul despre el în urmă cu mai mult timp, potrivit replicaonline.ro.

Fetița de trei ani a primit tratament de urgență

După ce a fost adusă la spital, fetița de trei ani din Constanța a primit tratament de urgență, iar personalul medical a notificat Poliția.

Mama a fost și ea testată pentru consum de stupefiante, dar rezultatul a fost negativ.

Femeia s-a panicat după ce a observat comportamentul ciudat al copilei, care, deși se simțea rău, nu se putea opri din râs.