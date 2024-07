International O femeie care cântărește doar 25 de kilograme încă încearcă să slăbească







O tânără chinezoaică care cântărește doar 25 de kilograme a atras o mulțime de atenție după ce și-a prezentat online corpul șocant de slab.

În plus, femeia a afirmat că vrea să fie și mai slabă.

Tânăra vrea să slăbească și mai mult

Tânăra cunoscută sub numele de "Baby Tingzi" are 160 cm înălțime, dar cântărește doar aproximativ 25 kg. Mai multe decât atât, se pare că vrea să slăbească și mai mult. Ea are peste 42 000 de fani pe Douyin, versiunea chineză a TikTok. Majoritatea dintre aceștia își exprimă constant îngrijorarea cu privire la sănătatea ei.

Baby Tingzi respinge întotdeauna aceste îngrijorări. Tânăra susține că preferă să fie foarte slabă, adăugând că silueta sa de schelet nu are niciun impact negativ asupra vieții sale. Influencerul social media în ascensiune, care se pare că provine din Guangzhou, provincia Guangdong din China, postează în mod constant clipuri cu ea în ținute sumare. Astfel, ea își expune fizicul subțire și se pare că nu îi pasă de critici.

În majoritatea videoclipurilor sale, Baby Tinzi dansează în fața camerei și pozează în ținute revelatoare. Ea își arată picioarele și brațele slabe, dar se și cântărește regulat pentru a-și informa fanii cu privire la pierderea în greutate.

Oamenii sunt îngrijorați

După ce Baby Tinzi a devenit virală pe rețelele de socializare chineze, mulți au comentat că, cel mai probabil, suferă de anorexie și are nevoie urgentă de ajutor medical. Unii oameni au numit-o chiar schelet ambulant sau dansator.

"Este greu de imaginat un adult care cântărește 25 de kilograme", a scris o persoană.

"Doamne, mi-e foarte teamă că vei muri în timp ce eu mă uit la telefon", a comentat o altă persoană.

"Nu aș îndrăzni să mă mișc prea mult de teamă să nu-mi rup oasele", a adăugat altcineva, potrivit Oddity Central.