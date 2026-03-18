O femeie care a murit în 2020, amendată de Poliția Locală Cluj pentru o parcare neregulamentară

O femeie moartă din 2020 a fost sancționată de Poliția Locală Cluj-Napoca pentru o parcare neregulamentară. Amenda, în valoare de 200 de lei, a fost aplicată în primăvara anului 2023, iar cazul a fost adus în atenția publică luni, 16 martie 2026, după ce judecătorii au respins contestația depusă de fratele acesteia, arată Clujenii.ro.

Fratele femeii a contestat sancțiunea, argumentând că sora sa nu putea încălca legislația după ce a murit.

Instanța a respins contestația din motive procedurale, arătând că fratele femeii nu are dreptul legal de a contesta amenda, aceasta fiind emisă pe numele defunctei. Judecătorii ai menționat că doar contravenientul sau alte persoane prevăzute de lege au acest drept. Decizia instanței poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

Conform unui plan anunțat de MAI la finalul anului 2025, polițiștii locali ar putea opri șoferii, verifica actele vehiculelor și ale conducătorilor auto și aplica sancțiuni, inclusiv ridicarea mașinilor parcate neregulamentar.

Șoferii ar putea fi obligați să le prezinte documentele solicitate, precum permisul auto, certificatul de înmatriculare sau documentele de proveniență a mărfii transportate, riscul de sancțiune fiind de 6–8 puncte amendă, echivalentul a până la 1.600 de lei.

Potrivit proiectului de lege, polițiștii locali ar putea putea aplica amenzi atât pentru încălcarea regulilor de circulație de către șoferi, cât și pentru pietoni, bicicliști, utilizatori de trotinete electrice sau căruțași.

De asemenea, aceștia ar putea sancționa comportamentul agresiv, fizic sau verbal, în trafic.

Legea 155/2010 stabilește clar atribuțiile polițiștilor locali în domeniul circulației pe drumurile publice. Aceștia sunt responsabili de menținerea fluenței traficului în zona de competență și pot opri conducătorii auto pentru a-și exercita atribuțiile legale. Totodată, poliția locală verifică funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și oferă asistență acolo unde este nevoie.

Polițiștii locali colaborează cu administratorii drumurilor pentru a elimina efectele fenomenelor naturale, precum ninsoarea, viscolul, grindina sau poleiul, și participă împreună cu Poliția Română la asigurarea circulației în cadrul adunărilor publice, mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor sau altor evenimente care implică aglomerări de persoane. De asemenea, sprijină măsurile de circulație pentru transporturi speciale sau agabaritice și iau măsuri pentru fluența și siguranța traficului.

În caz de accidente cu victime, polițiștii locali asigură paza locului, iau primele măsuri pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și transportul victimelor la unitățile medicale. Ei constată contravențiile și aplică sancțiuni pentru oprirea, staționarea sau parcarea neregulamentară, având dreptul de a dispune ridicarea vehiculelor.

Alte atribuții includ verificarea respectării normelor privind masa maximă admisă, circulația pietonilor, bicicliștilor, vehiculelor cu tracțiune animală sau a celor care circulă în zone pietonale, rezidențiale, parcuri și locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități. Polițiștii locali pot aplica măsuri și pentru vehiculele abandonate sau fără stăpân și colaborează cu Poliția Română pentru identificarea deținătorilor.

În afara traficului, atribuțiile polițiștilor locali acoperă și domenii precum ordinea și liniștea publică, paza bunurilor, disciplina în construcții, afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială și evidența persoanelor.