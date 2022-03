Câți oameni mor în fiecare an din cauza țânțarilor. Cifra este una de speriat iar specialiștii caută soluții cu disperare

Revista Nature sugerează că aproape jumătate din toți oamenii care au trăit în ultimii 50.000 de ani își datorează moartea acestei insecte mortale și capacității sale de a transmite o anumită boală: malaria.

Țânțarii au un rol central în răspândirea malariei – care este cauzată de un parazit care a ucis aproximativ 627.000 de persoane numai în 2020 – precum și a unor virusuri precum Zika, West Nile și Dengue.

Țânțarul Anopheles gambiae, care este comun în zonele rurale din Africa, este adesea supranumit „cea mai periculoasă specie animală de pe Pământ”, potrivit unui studiu din 2020, publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Țânțarii nu trebuie exterminați

Așadar, având în vedere că țânțarii sunt atât de mortali, ar trebui să îi omorâm pe toți? Și dacă ar fi să luăm o astfel de măsură drastică, care ar fi consecințele?

Înainte de a lua bidonul de spray împotriva insectelor, trebuie să știți un lucru foarte important.

Chiar și cei care sunt uneori dăunători tind să nu se hrănească cu sângele oamenilor, preferând mierea de albine, seva plantelor și nectarul, potrivit Mosquito Joe, o companie de control al țânțarilor.

Există aproximativ 3.500 de specii de țânțari, dar ”doar aproximativ 100 vor putea mușca și răspândi boli la oameni”, a declarat Steven Sinkins, profesor de microbiologie și medicină tropicală la Centrul de Cercetare a Virușilor de la Universitatea din Glasgow, Scoția, într-un e-mail pentru Live Science.

De exemplu, țânțarii Culiseta mușcă adesea oamenii, dar nu sunt cunoscuți ca fiind purtători de boli, în timp ce Toxorhynchites, care sunt comuni în întreaga lume și tind să trăiască în păduri, preferă zaharurile din nectar în locul sângelui, potrivit Entomology Today.

Care este cea mai periculoasă specie de țânțari

Speciile cele mai problematice, cum ar fi Aedes aegypti, care poartă boli precum febra galbenă și Zika. Această specie este omniprezentă acum, dar nu a fost întotdeauna așa.

Specia s-a răspândit pentru prima dată din Africa în timpul comerțului cu sclavi între secolele al XV-lea și al XIX-lea, prin comerțul cu Asia în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea și prin intermediul mișcărilor de trupe în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit World Mosquito Program, o organizație nonprofit cu sediul în Australia.

Alți țânțari care sunt periculoși pentru oameni sunt anumite tipuri de Anopheles și Culex, deoarece aceștia sunt purtători ai unei serii de boli, inclusiv malaria, dengue, febra Nilului de Vest, febra galbenă, Zika, chikungunya și filarioza limfatică, potrivit Understanding Animal Research. Această din urmă afecțiune este adesea cunoscută sub numele de elefantiază, care poate provoca umflături dureroase în sistemul limfatic, în special la nivelul picioarelor, brațelor sau organelor genitale.