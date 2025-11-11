Câți bărbați din România primesc indemnizație de creștere a copilului. Un trend în creștere

Ministerul Muncii a oferit date actualizate privind numărul persoanelor care beneficiază de alocație de stat, indemnizație de creștere a copilului și stimulent de inserție. Informațiile conturează o imagine detaliată asupra distribuției pe gen și a nivelului de accesare a acestor drepturi sociale.

Conform informațiilor furnizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, zeci de mii de bărbați se încadrează în aceste categorii.

Potrivit datelor centralizate la nivel național, în România există 1.656.706 părinți de gen feminin și 612.652 părinți de gen masculin care beneficiază de alocație de stat pentru copii, conform situațiilor înregistrate în sistemul informatic al ANPIS, potrivit celor de la stiripesurse.ro, care au solicitat clarificări referitoare la numărul beneficiarilor acestor ajutoare, inclusiv câți bărbați primesc indemnizație de creștere a copilului sau stimulent de inserție.

Ministerul Muncii a transmis că în prezent 121.415 femei beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului.

În paralel, 51.573 de femei primesc stimulentul de inserție, acordat celor care revin la activitatea profesională înainte ca micuțul să împlinească vârsta de doi ani.

Conform răspunsului oficial, 21.434 de bărbați încasează indemnizația de creștere a copilului. Totodată, 23.586 de bărbați sunt beneficiari ai stimulentului de inserție — un număr semnificativ care ilustrează participarea tot mai activă a taților în îngrijirea copiilor.

Stimulamentul de inserție se acordă persoanelor care se întorc la muncă înainte ca cel mic să împlinească 2 ani (sau 3 ani, în cazul copiilor cu dizabilități). Valoarea ajutorului este de 1.500 de lei pentru cei care obțin venituri înainte ca micuțul să împlinească 6 luni (respectiv 1 an pentru copiii cu dizabilități). În situația în care revenirea în câmpul muncii are loc după aceste termene, suma acordată este de 650 de lei.

Acest sprijin financiar se oferă până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.