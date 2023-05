Cătălin Botezatu nu-și revine din uluială. Designerul nu a înțeles nici acum momentul lui Theodor Andrei la Eurovision

„Nu am înțeles nici dacă mă pici cu ceară, de ce domnul, interpretul în cauză, și-a desfăcut sacoul să-și arate niște burți mai mari decât ale mele. Nu am înțeles. Chiar trebuie să-mi explice cineva. Nu am înțeles de ce nu am avut, cum au avut celelalte țări un corp de balet, o grafică”, a spus Botezatu, care consideră cp reprezentanții României nu s-au implicat deloc în organizarea momentului. Mai mult decât atât, reprezentanții României au cerut ajutor organizatorilor competiției să pună la punct momentul lui Theodor Andrei.