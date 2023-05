Albertina Ionescu s-a căsătorit în secret. Locul de vis ales de vedeta TVR pentru acest moment important din viața ei

Albertina Ionescu a surprins pe toată lumea, după ce a postat o serie de fotografii de la nunta religioasă din Grecia, alături de soțul din acte, jurnalistul Constantin Opriș.

Înainte de ceremonie, Albertina a postat un mesaj și mai multe fotografii.

” Începe un weekend plin de emoții pentru noi, unul dintre cele mai importante evenimente din viața noastră de familie urmează să aibă loc… Entuziasmați, fericiți, înconjurați de prieteni și de familie, așa ne veți vedea zilele acestea aici”, a scris Albertina.

Insula Thasos și Plaja Paradisului

Cei doi au ales pentru acest frumos moment din viața lor, micuța insulă Thasos, din Grecia, cunoscută pentru locurile foarte frumoase, de-a dreptul paradisiace. Micuța biserică unde a avut loc ceremonia este una simplă, așa cum a vrut vedeta TVR să fie.

La slujba religioasă au participat puține persoane, familiile celor doi miri, și câțiva prieteni foarte apropiați, printre care și Malvina Cservenschi, o prietenă și colegă foarte apropiată de Albertina.

Potrivit apropiaților celor doi miri, Albertina a purtat o rochie de mireasă, croită după inspirație grecească, adaptată perfect locului, de cunoscuta creatoare de modă Laura Hîncu.

Petrecere cu specific grecesc

După ceremonia religioasă, mirii și invitații lor au mers la un resort de lux, unde au petrecut într-o atmosferă specific grecească, cu sirtaki, și ale dansuri specifice Eladei.

Albertina și Constantin s-au căsătorit oficial, în cursul anului 2022, la un Oficiu de Stare Civilă din București.

Vedeta TVR a spus despre actualul ei soț că este un adevărat bărbat, care știe să asculte și să o facă fericită.

„Constantin este un gentleman adevărat, a creat un spațiu ideal pentru a se forma legătura dintre noi. Simplu nu i-a fost, însă acum îl apreciez pentru răbdare și consecvență. Maturitatea cu care întâmpină fiecare zi, umorul, inteligența, devotamentul, manierele și respectul sunt doar o parte dintre calitățile lui. Când mă ține de mână, simt că pot realiza orice, că am o putere infinită de reușită și dezvoltare”, spunea Albertina.

A mai fost căsătorită

Albertina Ionescu a mai fost măritată cu Ștefan Lungu, de care a divorțat după o căsnicie care a durat patru ani.

”Deși ne-am despărțit acum cinci ani, eu am rămas in relații foarte bune cu Ștefan! Acest lucru de altfel m-a caracterizat dintotdeauna sau, mai bine zis, asa am fost eu crescută, să fiu civilizată, mai ales cu oamenii care au fost lângă mine vreme îndelungată … Pentru mine, Stefan Lungu este un om deosebit, incapabil sa facă rău”, a declarat Albertina Ionescu, în urmă cu mai mulți ani.