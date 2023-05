Cătălin Botezatu, despre ținuta lui Carmen Iohannis: „Comentabilă această alegere”

Botezatu a explicat în primă fază faptul că principesa Margareta, care are aceiași consiliere ca și cea a primei doamne, Carmen Iohannis, a fost îmbrăcată impecabil. „Principesa Margareta este îmbrăcată impecabil pentru un astfel de eveniment. Poartă exact o ținută regală, o ținută ton-sur-ton.

A folosit o singură culoare, albastru royal, pantofi în aceeași nuanță și un clutch potrivit. Rochia este din mătase naturală, asociată cu un mantou din brocard. Poartă perlele aferente, ținuta a fost accesorizată cu cercei foarte discreți și, nu în ultimul rând, broșa care cred că reprezintă un crin royal, semn al regalității. Nu are un machiaj strident, poartă ruj nude, exact ce se folosește în astfel de cazuri. Din ce pot observa în imagine, cred că poartă o geantă Alexander McQueen, iar ținuta este impecabilă”, a explicat Botezatu pentru unica.ro. Însă la prima doamnă lucrurile stau puțin diferit.

”Lănțișorul cu cruciuliță nu avea ce să caute”

„Mantoul care acoperă rochia este, la fel, din brocard, sunt culori frumoase, pantoful este unul ok, nu a dat greș cu el. În ceea ce privește rochia cred că trebuia puțin mai cambrată, acele pliuri care se văd ar fi trebuit mult mai atent lucrate, sau poate simplul fapt că a fost închis mantoul arată acest aspect șifonat.

Prima-doamnă nu are cercei, are o cruciuliță, comentabilă această alegere. Nu punem la o apariție pe care o avem la casa regală un lănțișor cu cruciuliță. La fel, geanta cu lanț nu este o alegere bună. Trebuia să opteze pentru un clutch, așa cum are principesa Margareta. În momentul în care faci o poză cu geanta cu lanț îți va sugruma umărul și îl va deforma, ceea ce a și făcut în cazul de față. Mă bucur însă că prima-doamnă a asimilat rochiile și fustele care depășesc și acoperă genunchiul”, a spus Cătălin Botezatu.