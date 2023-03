Fiul Luminiței Anghel și al lui Marcel Pușcaș a spus adevărul despre relația cu părinții săi. „Aștept să mă mănânce gândacii și viermii”

Fiul Luminiței Anghel și al lui Marcel Pușcaș, actualul oficial al echipei din Superliga României FCU Craiva, a făcut o serie de declarații la adresa părinților săi. David trece printr-o perioadă destul de grea pe care niciun adolescent nu și-o dorește. El trebuie să își plătească singur chiria și mâncarea. În plus, nu primește niciun ajutor din partea părinților lui. Mai mult decât atât, Anghel și Pușcaș îl ignoră, lucru ce l-a adus aproape de disperare pe tânăr.

David a mai adăugat că suferă de depresie din această cauză. Este important de precizat că David a fost adoptat de părinţii săi când avea vârsta de doi ani. Luminița Anghel și oficialul celor de la FCU Craiova formau un cuplu în acea perioadă, dar odată cu divorțul acestora viața lui David s-a schimbat complet. Băiatul avea vârsta de 10 ani când părinții lui au decis că cel mai bine este să se despartă.

Ce a spus Dadiv, fiul Luminiței Anghel, despre părinții lui

„Nu aruncați cu roșii. Eu când sunt în depresie și stau ca legumă infectă în pat și aștept să mă mănânce gândacii și viermii și bolile. Stau și cu săptămânile nespălat pe dinți și pe corp. Cam așa se manifestă la mine depresia”, a mărturisit David, într-un clip postat pe internet. Băiatul a trecut printr-o perioadă grea după despărțirea părinților ei. El a mărturisit că nu mai păstreză legătură cu artista și Marcel Pușcaș de foarte mulți ani.

„Am fost un copil nedorit, asta știu sigur, am doi părinți care și-au urmărit doar interesele profesionale și cam atât. Cu mama nu am vorbit, mi-a dat block, ea nu este trasă la răspundere pentru nimic. Nu m-am mai dus acasă la ea, la ușă, pentru că sunt sigur că nu o să îmi deschidă. Cu tata nu am mai vorbit din 2003, iar cu mama, de vreo șapte ani. Ea este un artist de apreciat, dar, ca om, este un om oribil. Eu sunt al nimănui”, a spus David pentru Impact.