Cât va costa gigacaloria în Capitală. ANRE anunță tarife mai mici pentru sezonul rece 2025–2026

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat noile tarife de referință pentru energia termică livrată în sistemul centralizat, care vor sta la baza facturilor bucureștenilor în sezonul rece 2025–2026. Valorile sunt ușor mai mici decât cele din iarna precedentă, exceptând centralele care folosesc combustibil solid.

„Atât valorile bonusurilor de referinţă, cât şi preţurile de referinţă pentru energia termică, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 63/2025, sunt mai mici decât cele aprobate prin Ordinul ANRE nr. 24/2025”, au declarat oficialii ANRE pentru mediafax.ro.

Pentru perioada noiembrie 202-martie 2026, prețurile reglementate aprobate pentru energia termică livrată de ELCEN sunt următoarele:

-290,20 lei/MWh (fără TVA) pentru consumatorii casnici;

-354,98 lei/MWh (fără TVA) pentru consumatorii noncasnici;

Începând cu 1 aprilie 2026, tariful reglementat va fi unificat: 354,98 lei/MWh (fără TVA) pentru ambele categorii de consumatori.

Comparativ, în noiembrie 2023 – martie 2024, consumatorii casnici plăteau 341,89 lei/MWh, iar cei noncasnici 483,21 lei/MWh.

Noile tarife ANRE reprezintă doar componenta de producție. Prețul final pentru populație va fi stabilit după ce vor fi adăugate costurile de transport, distribuție și furnizare, urmând ca Consiliul General al Municipiului București (CGMB) să aprobe, prin hotărâre, nivelul local.

„Pe baza acestor preţuri, a tarifelor de transport, distribuţie şi furnizare energie termică, se determină preţul local pentru energia termică, preţ care trebuie aprobat prin hotărâre a Consiliului Local. Tot prin hotărâre se stabileşte şi nivelul subvenţiei acordate populaţiei”, explică ANRE.

Cu alte cuvinte, factura reală a bucureștenilor va depinde în mod direct de subvenția decisă de primărie.

Ultimele modificări ale tarifului către consumatorii casnici au fost realizate în martie 2022, prin HCGMB nr. 169, când s-a stabilit un tarif de 330 lei/Gcal, ulterior recalculat la 283,75 lei/MWh, fără creștere efectivă de preț.

În paralel, facturile s-au majorat începând cu luna august 2025, din cauza creșterii TVA-ului standard și a celui redus pentru sezonul rece.

ELCEN este principalul producător de energie termică din România, acoperind circa 40% din producția națională și furnizând 90% din agentul termic al Capitalei, prin cele patru termocentrale: CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.

Compania, aflată în subordinea Ministerului Energiei, deține o putere electrică instalată de 636 MW și o putere termică de 4.375 Gcal/h, asigurând căldură pentru peste 550.000 de apartamente din București.

De cealaltă parte, Termoenergetica, companie a Primăriei Capitalei și succesoare a fostei RADET, gestionează sistemul de transport și distribuție – peste 3.900 km de rețea și peste 1.000 de puncte termice.

Următoarea etapă este dezbaterea și aprobarea prețului final al gigacaloriei de către Consiliul General al Municipiului București. Acesta va include toate componentele de cost și eventualul nivel al subvenției, decis de administrația locală.