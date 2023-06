Cât trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să îți cânte la nuntă cei mai în vogă artiști. Sumele nu sunt deloc mici

Multe persoane s-au întrebat care este onorariul pe care cei mai cunoscuți artiști din România îl cer pentru a cânta la un eveniment. Sumele nu sunt deloc mici, iar cei care vor să aibă un artist în vogă la diverse evenimente trebuie să bage mâna adânc în buzunar. Vali Vijelie este unul dintre artiștii care este iubit de români și din acest motiv a fost chemat la multe evenimente de-a lungul anilor.

Unii s-au plâns că tariful manelistului este mult prea mare. Vali Vijelie a explicat de ce cere 15.000 de euro pentru fiecare eveniment. „Trebuie știut că ești cine ești cât ești pe scenă, când ai coborât, ești la fel ca toată lumea, iar ca să rămâi în top, tot timpul trebuie să muncești și să îți dai interesul pentru meseria pe care o ai. Cu banii de Logan nu poți să cumperi Mercedes”, a declarat cântărețul de manele.

Tariful fixat de Maria Constantin

Maria Constantin este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică populară. Fosta soție a lui Marcel Toader a primit o mulțime de critici pentru că a cântat și manele. Tariful pe care Maria Constantin îl cere diferă în funcție de tipul de eveniment, dar și de numărul de persoane care sunt invitate și de locație. Prețul unui concert care este departe de Capitală este mult mai mare față de unul din București. Artista consideră că tariful pe care îl cere este unui rezonabil și că se aliniază cu cele cerute de ceilalți artiști. Maria Constantin încasează, de regulă, 8.000 de euro pentru un eveniment.

„Oricine poate să afle tariful, iar el este decis și în funcție de zona în care este evenimentul. Poate să fie diferit. Nu cred că sunt tarife atât de mari. Există tarife pentru fiecare buget, în funcție de eveniment. Este clar că nu pot să cer aceeași bani dacă evenimentul este în București și este un eveniment restrâns, adică privat. Eu nu am de ce să mă justific nimănui, acela este tariful meu și punct. Plus de asta, eu am evenimente. Se pare că oamenii vor și așa, deci există cerință pe piață că dacă nu aș avea evenimente, atunci cu siguranță noi toți artiștii am lăsa un tarif mult mai jos”, a spus Maria Constantin.

Cât cere Carmen de la Sălciua pentru a cânta la un eveniment

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai iubite artiste din țară și de-a lungul carierei a colaborat cu nume cunoscute din industria muzicală. Mai mult decât atât, ea a scos o mulțime de piese care au devenit rapid preferatele ascultătorilor. Au existat mai multe zvonuri privind tariful pe care cântăreața îl cere pentru a cânta la un eveniment. Carmen de la Sălciua se află în topul celor mai bine plătiți artiști chemați la eveniment și încasează în jur de 4.5000 de euro pentru fiecare cântare.

„Fiecare cu gusturile lui și cu buzunarul lui. E adevărat că poate pentru unii e costisitor și pentru unii nu e. Fiecare cum își permite. Tariful e pe măsura show-ului și cu ce vii tu la pachet. Câteodată am mai făcut și discounturi dacă aveam un eveniment și mi s-a ivit un alt eveniment aproape de celălalt, îți dai seama că am mai făcut și discounturi. În general, ca să fiu acuma manelistică, îmi cunosc valoarea”, a declarat Caermen de la Sălciua pentru Wowbiz.ro.

Jean de la Craiova a spus câți bani încasează de la fiecare eveniment

Jean de la Craiova este unul dintre cel mai cunoscuți cântreți de muzică de petrecere din România. Persoanele care vor ca artistul să vină la nunta lor trebuie să bage adânc mâna în buzunar. Au existat zvonuri că artistul cere 5.000 de euro pentru fiecare eveniment la care participă, sumă la care se adaugă mereu și dedicațiile din timpul nunților, botezurilor sau ator petreceri. Jean de la Craiova a dezvăluit suma exactă pe care o încasează după fiecare eveniment la care cântă.

„Să ai contracte și toate chestiile legate de primirea banilor pe evenimente, având contabil ești obigat să plătești, ai firmă. Tot timpul plăteam taxe și impozite la stat. Eu cred că așa e normal și ar trebui să o facă toți. Din sumele pentru care mă angajez, nu iau eu tot singur. Sumele vehiculate sunt mari. Iau 3.500 de euro o oră jumătate cu tot staff, formație, sunet, iar dedicații, lumea nu prea mai dă. Dacă scoți mașina, drumul, e bine. Cânți, ești bun, bine, dacă nu, stai acasă în studio”, declarat Jean de la Craiova în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Ce tarife cer Adi Minune sau Florin Salam pentru evenimente

Adi Minune are o avere de peste un milion de euro, dar și 15 vile și 13 mașini. Toți acești bani i-a adunat din evenimentele la care a participat de-a lungul anilor și care nu au fost deloc puține. Tariful pe care cântărețul de manele îl cere este cuprins între 5.000 șo 7.000 de euro, în funcție de eveniment. În același timp, Florin Salam le cere persoanelor care vor ca el să cânte la evenimentul lor chiar și 15.000 de euro.

Florin Salam a fost audiat, în urmă cu ceva timp, într-un dosar în care manelistul ar fi fost șantajat de membrii clanului Duduianu. Cântărețul a spus că interlopii l-au obligat să cânte la diverse evenimente fără să primească nimic în schimb. „Cred că am fost la cel puțin 10, 15 cântări pentru ei, unde nu am luat niciun ban, deși în mod normal tariful meu ar fi fost pentru aceste cântări 100.000, 150.000 de euro”, a spus manelistul în fața, potrivit Viva.ro.