Doi români au găsit sosia lui Adrian Minune. Cum arată cel care seamănă leit cu manelistul

Adrian Minune este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele din România. Multe persoane îi ascultă piesele și își aduc aminte de manelist oriunde merg. Este și cazul a doi români care l-au filmat pe un bărbat care seamănă foarte mult cu Adrian Minune. Clipul video a fost postat în mediul online, unde a devenit extrem de viral.

Mai mult decât atât, videoclipul a strâns o mulțime de reacții în rândul internauților, care au rămas surprinși când au văzut imaginile cu sosia lui Adrian Minune. Cei doi români i-au explicat bărbatului pe care l-au întâlnit că seamnănă foarte mult cu un cântăreț de manele din România. Ulterior, românii l-au rugat să îl fotografieze și să urce imaginile pe Internet. În plus, sosia manelistului i-a transmis un mesaj artistului. „Adrian Minune, I love You (n.r Adrian Minune, te iubesc)”.

Ce au spus românii despre sosia lui Adrian Minune

Clipul video a adunat o mulțime de comentarii din partea celor care l-au vizionat. Mulți dintre fanii manelistului au spus că asemănarea dintre cei doi este foarte mare. Mai mult decât atât, unii români chiar au crezut că în clipul video este Adrian Minune. Ulterior, și-au dat seama că este doar sosia acestuia. Bărbatul a fost găsit de cei doi români pe străzile din Bruxelles.

„Nu pot să cred câtă asemănare”, „Doamne, am trăit s-o văd și pe asta”, „Adrian Minune de Bruxelles”, „Ia-l în România să facă o piesă cu Adrian al nostru”, „Dacă îi pui unul lângă altul, nu îi deosebește nimeni”, „Deci am crezut că e chiar Adrian Minune” „Eu am crezut că el este”, „Ai impresia că sunt trași la indigo”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților de la clipul video.

Nu este pentru prima dată când o persoană care seamănă leit cu manelistul este găsită. Kamara s-a fotografiat, în vara anului 2022, lângă o persoană pe care a numit-o „Sosia perfectă” a lui Adrian Minune. Membrul trupei „Alb&Negru” s-a întâlnit cu sosia lui Minune la Saturn și a postat imaginile pe rețelele sociale.