Cătălin Cazacu a spus totul despre relația cu Denise Rifai. Declarațiile care o vor irita pe vedeta de la Kanal D.

Despre relația cu Ramona Olaru și despre despărțire, Cazacu susține că l-a ajutat Dumnezeu să scape, fără să ofere alte amănunte, după ce i-a oferit un inel cunoscutei vedete de televiziune.

”Pe mine m-a salvat Dumnezeu. Și dacă eu mai fac lucrul ăsta, înseamnă că nu merit salvarea. De câte ori mi se întâmplă, dacă îmi mai vine cumva vreodată vreun impuls, am lăsat destule amintiri dureroase ca să le văd din nou, să mă lecuiesc. Eu respect această instituție, chiar mă bucur că văd în jurul meu oameni îndrăgostiți. Susțin această instituție și îmi doresc să o susțin ca și cum eu nu știu tenis. … La ce mi s-a întâmplat, probabil Dumnezeu, Sfântul Petru și Arsenie Boca au făcut acolo un sfat, s-au uitat în jos și au zis «ce face prostul ăsta, că nu putem să îl lăsăm așa?!». Și mi-au oferit această libertate de care mă bucur din tot sufletul!”, a spus Cazacu, când a fost întrebat dacă i-ar oferi unei alte femei, un inel de logodnă.

Despre relația cu Denise Rifai

În momentul în care a fost chestionat despre ”întrebările” puse de Denise Rifai, cu trimitere directă la presupusa lor relația lor, Cazacu s-a eschivat de la un răspuns clar.

”Singurul lucru pe care am să-l zic este că am prietenii foarte multe. Îmi trăiesc viața, sunt un om singur. Cât timp am fost într-un angajament, am văzut doar înainte, iar restul de speculații, astea cu decalajul timpului, nu pot să le bag în seamă. E foarte simplu! Nu am noroc în dragoste! Eu și când sunt neserios, tot serios sunt! În al doilea rând, eu sunt caz tipic de ghinion”, a declarat Cătălin Cazacu, citat de cancan.

Denise Rifai a negat categoric

După ce în presă au apărut informații cu privire la faptul că cei doi ar avea o relație, Denise Rifai a negat categoric acest lucru.

Ea a spus că a fost la o petrecere, alături de o bună prietenă, Tania Budi, unde era invitat și Cazacu, și că acolo s-a dansat mult.

„Am văzut o știre de la un eveniment la care am participat în decembrie anul trecut, iar la masa noastră a stat și Cătălin Cazacu, el fiind invitat de prietena mea, Tania Budi. A fost o deschidere de club, o petrecere unde s-a și dansat. Și evident am dansat și eu. Dar de aici până la a se inventa o idilă, e cale lungă. De-a lungul timpului, s-a speculat mult în presă pe tema relațiilor mele, însă vă asigur că în momentul în care va fi cineva în viața mea, voi comunica deschis și asumat ca și până acum”, a spus Rifai.