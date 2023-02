Vali Vijelie, stea pe Walk of Fame. Cum a ajuns manelistul lângă vedetele de la Hollywood

Vali Vijelie și-a cumpărat o stea pe Walk of Fame, chiar lângă cele mai faimoase vedete de la Hollywood. Manelistul a plătit o sumă uriașă pentru această stea și pentru a se poza așa cum au făcut și celelalte celebrități.

Vali Vijelie este unul dintre cei mai faimoși lăutari din România, dar acesta a vrut să fie cunoscut și după hotare și și-a achiziționat o stea de pe Walk of Fame cu numele lui. Fanii l-au nominalizat pe acesta pentru a putea să cumpere steaua.

Comitetul de selecție a analizat dacă Vali Vijelie este apreciat în Statele Unite ale Americii, iar apoi a decis să-i ofere o stea pe Walk of Fame, dar cu peste 55,000 de dolari, potrivit Spynews.



Vali Vijelie, succes în Zanzibar

Amintim că Vali Vijelie a fost aplaudat și de turiștii din Zanzibar. Filmările cu el cântând pe plajă au devenit virale pe Internet, iar fanii s-au amuzat copios după ce au văzut că oamenii din Tanzania dansau pe muzica manelistului.

„Am avut o discuție cu niște prieteni, am fost vreo 30 de persoane acolo. Și am zis să cheltuim banii pe care îi aveam pregătiți pentru vacanță. Am pus bani mână de la mână și am plecat pe plaja asta de lux. La un moment dat, eram la bar și au început să cânte piesele mele. Domnișoarele care dansau acolo erau angajate să facă asta. Au chemat DJ-ul, mi-au adus un microfon și am început să cânt, totul a fost firesc. Ne-am distrat, nu a fost nimic aranjat. S-au strâns și foarte mulți români acolo, totul a fost spontan. Ne-am simțit bine, am cântat vreo cinci piese. Ei au 100 de dolari pe lună, noi le-am dat atât în 45 minute”, a povestit Vali Vilejie la Teo Show.

Vali Vijelie a făcut spectacol în toate țările în care a fost în vacanță.