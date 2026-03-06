Social

Cât plătesc bucureștenii pentru trei mucenici ca la carte. Cofetăriile, într-o cursă continuă până pe 9 martie

Mucenici. Sursa foto: Dreamstime
În aceste zile, bucureștenii au început goana după delicioșii mucenici, un desert care amintește de jertfa celor 40 de Sfinți Mucenici din Sevastia. În supermarketuri, un mucenic de 80 de grame pornește de la 3,40 lei, însă cofetăriile se întrec în rețete sofisticate. La o patiserie din Sectorul 3, un mucenic ajunge la 15 lei, iar trei bucăți pregătite cu ingrediente premium de un patiser cunoscut din Capitală costă 125 de lei.

A început goana după mucenici

Deși nu toți bucureștenii își permit un astfel de desert, acesta este prezentat ca fiind extrem de gustos.

Pe lista de ingrediente se află faină albă de grâu din Franța, lapte 3,5% grăsime, ouă, unt, ulei vegetal de floarea soarelui, zahăr, nucă românească, drojdie, coajă de lămâie, coajă de portocală, coajă de portocală confițată, rom, vanilie, vanilie de Madagascar, miere de albine polifloră, scorțișoară și sare.

Dincolo de gust

Sărbătoarea creștină a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia pică în fiecare an pe 9 martie. Legenda celor 40 de mucenici romani amintește de o legiune de soldați creștini din Capadocia, persecutați de împăratul Liciniu pentru refuzul de a se închina idolilor.

Aceștia au fost omorâți prin înghețare în apele unui lac de la marginea orașului Sevastia. Unul dintre soldați a cedat frigului și a murit imediat după ce a adus ofrande zeilor, iar un gardian, Aglaius, s-a convertit la creștinism și s-a alăturat celor rămași. Numărul mucenicilor a rămas astfel patruzeci.

Aluat

Aluat. Sursa foto: Pixabay

Vinul și simbolistica sa

Tradiția spune că bărbații trebuie să bea 40 de pahare cu vin, simbolizând sângele vărsat de mucenici. În unele zone, numărul paharelor este 44, conform credinței geto-dacice, reprezentând zilele dintre 9 martie și 23 aprilie, când este sărbătorit Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Chiar dacă nu se consumă toate paharele, vinul este stropit peste participanți, aducând putere și spor în muncă.

Mucenici moldovenești versus muntenești

Diferențele dintre mucenicii moldovenești și cei muntenești nu țin de formă, ci de rețetă. Moldovenii prepară mucenici din aluat de cozonac, copți în cuptor, unși cu miere și presărați cu nucă. Aceștia mai sunt numiți „sfințișori“, „mucenici“ sau „măcinici“. În Muntenia, Oltenia și Dobrogea, aluatul este simplu, cu doar trei ingrediente, iar mucenicii se fierb în apă cu zahăr, nucă și scorțișoară, simbolizând lacul în care au fost aruncați soldații. Forma rămâne aceeași, cifra 8, evocând fie forma umană, fie echilibrul cosmic și fertilitatea pământului.

