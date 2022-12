Cât de periculos este șoriciul și câte calorii are. Tot ce nu știai despre alimentul vedetă al Crăciunului

Nutriționistul Mihaela Bilic a oferit o serie de informații despre șorici, delicatesa Crăciunului. Puțini români se abțin de la pomana porcului, chiar dacă aceasta îngrașă și nu este sănătoasă.

„Anul acesta am avut parte de ritualul complet al pregătirii și tranșării porcului pentru Crăciun. Exact ca și în poezia lui Nicolae Labiș, “Moartea căprioarei”, emoțiile mele au fost amestecate… un spectacol impresionant, care presupune mult meșteșug și dibăcie.

Prepararea porcului este o artă, iar focul un element esențial, care trebuie stăpânit și pus în slujba omului. Mâncarea noastră n-ar avea același gust fără foc, iar șoriciul copt este o delicatesă pe care doar în preajma Crăciunului o poți savura. Și merită știut că nu îngrașă, ci este o sursă de colagen de cea mai înaltă calitate, extrem de eficient pentru organism.

Pomana porcului este cu siguranță cea mai gustoasă introducere în atmosfera sărbătorilor de iarnă!”, a scris Mihaela Bilic pe Instagram.

Cum să nu se îngrășăm de Crăciun

Nutriționistul a mai declarat că moderația este cheia și că există variante pentru cei care nu vor să se îngrașe de sărbători. „Secretul e unul singur: să mănânci din toate, dar nu tot! Porția face diferența. Dacă nu vrei să te alegi cu o indigestie sau cu câteva kilograme în plus, trebuie să fii atent la cantitate. E o mare diferență între patru și opt sarmale, între o felie de cozonac și tot cozonacul. Și salata de boeuf se poate transforma într-o bombă calorică dacă o înecăm în maioneză. Cât despre carnea de porc, depinde ce bucățică alegem. Mușchiulețul are 4% grăsime, ceafa 15%, iar costița 30%. Plus că nu trebuie să mâncăm totul la o singură masă. De la Crăciun și până la Anul Nou avem destule zile în care ne putem satisface toate poftele”, explică Mihaela Bilic.

Aceasta a mai dezvăluit și ce rețete prepară pentru familie de sărbători.

„Am ales de-a lungul timpului o serie de producători de la care cumpăr preparate tradiționale de calitate, de la lebăr și caltaboș, până la cozonac. Piftia și sarmalele le face mama, iar mie îmi rămâne doar tocatul migălos pentru salata de boeuf. Pulpa de porc o bag la cuptor în seara de ajun, ca să miroasă a Crăciun în toată casa“, a mai spus Mihaela Bilic.