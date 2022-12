Cum să ne înfruptăm din bunătățile de Crăciun fără să ne îngrășăm. Sfaturi de la nutriționiști

Medicul nutriționist, Mihaela Bilic a povestit ce nu lipsește de pe masa ei de sărbători și a explicat cum putem gusta din bunătățile de Crăciun fără să ne îngrășăm sau să facem indigestie.

Masă tradițională

Nutriționistul explică că este foarte important cât mâncăm. „Secretul e unul singur: să mănânci din toate, dar nu tot! Porția face diferența. Dacă nu vrei să te alegi cu o indigestie sau cu câteva kilograme în plus, trebuie să fii atent la cantitate. E o mare diferență între patru și opt sarmale, între o felie de cozonac și tot cozonacul. Și salata de boeuf se poate transforma într-o bombă calorică dacă o înecăm în maioneză. Cât despre carnea de porc, depinde ce bucățică alegem. Mușchiulețul are 4% grăsime, ceafa 15%, iar costița 30%. Plus că nu trebuie să mâncăm totul la o singură masă. De la Crăciun și până la Anul Nou avem destule zile în care ne putem satisface toate poftele”, explică Mihaela Bilic.

Nutriționistul a spus că și ce nu va lipsi de pe masa ei de sărbători. „Am ales de-a lungul timpului o serie de producători de la care cumpăr preparate tradiționale de calitate, de la lebăr și caltaboș, până la cozonac. Piftia și sarmalele le face mama, iar mie îmi rămâne doar tocatul migălos pentru salata de boeuf. Pulpa de porc o bag la cuptor în seara de ajun, ca să miroasă a Crăciun în toată casa“, a mai spus Mihaela Bilic, pentru spectacola.ro.

Ce să mâncăm în post

Până la masa de sărbători mai este însă aproape o lună de post. Chiar și în această perioadă putem să ne îngrășăm dacă nu suntem atenți la ce mâncăm.

„Obiectivul postului este să experimentezi senzația de foame, nu să te îndopi cu produse vegetale. Evitați consumul de produse semipreparate, ambalate și ultraprocesate! Ca să aveți beneficii pentru sănătate, preparați mâncăruri simple, pe bază de cereale, legume și leguminoase. Evitați prăjelile, produsele de patiserie, tot ce este bogat în soia și grăsimi vegetale. Gătiți ciorbe, tocănițe, ghiveci de legume și multe salate.

Atenție la excesul de dulciuri! Postul religios nu interzice zahărul, deși acesta obosește ficatul și crește colesterolul din sânge. Dulciurile de post sunt un amestec de făină, grăsime vegetală și zahăr care duce rapid la îngrășat“, a scris Mihaela Bilic, pe pagina ei pe Facebook.