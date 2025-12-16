Cât de fragilă este clasa de mijloc din România. Dincolo de percepții, datele arată situația reală

Clasa de mijloc este, în orice economie, zona de echilibru. Este segmentul care susține consumul, plătește cea mai mare parte a taxelor și asigură stabilitatea socială. În România, acest echilibru este însă mult mai fragil decât sugerează statisticile despre creștere economică sau salarii în urcare.

Datele publicate de EUROSTAT și Institutul Național de Statistică arată că veniturile medii ale populației se află mult sub media Uniunii Europene, iar distanța față de pragurile de vulnerabilitate este redusă. Pentru o mare parte dintre românii considerați „clasă de mijloc”, un șoc economic minor poate însemna coborârea rapidă spre insecuritate financiară.

Nu există o definiție universală a clasei de mijloc. EUROSTAT folosește, în mod uzual, indicatori bazați pe venituri disponibile, ajustate la puterea de cumpărare, și pe poziționarea acestora față de venitul median. În termeni statistici, clasa de mijloc este asociată gospodăriilor care se situează aproximativ între 75% și 200% din venitul median.

În România, problema nu este doar dimensiunea acestui segment, ci poziția sa foarte apropiată de limita inferioară. Datele arată că o parte semnificativă a populației considerate „venit mediu” se află la mică distanță de pragul riscului de sărăcie. Această proximitate transformă clasa de mijloc într-un grup expus, nu într-un amortizor al crizelor.

Conform EUROSTAT, venitul disponibil ajustat la standardul puterii de cumpărare rămâne semnificativ sub media Uniunii Europene. Chiar și în anii de creștere economică, decalajul nu s-a închis structural. România a recuperat parțial în termeni nominali, dar diferența reală de nivel de trai persistă.

INS confirmă acest tablou la nivel național. Salariul mediu net a crescut, însă distribuția veniturilor este puternic polarizată. O minoritate beneficiază de câștiguri confortabile, în timp ce majoritatea se concentrează în jurul unor venituri care acoperă strict cheltuielile curente. Spațiul pentru economisire este redus sau inexistent.

Fragilitatea clasei de mijloc din România este rezultatul mai multor factori cumulativi. Primul este nivelul ridicat al cheltuielilor fixe. Datele INS arată că o pondere mare din venitul gospodăriilor este alocată alimentelor, utilităților și locuirii. În aceste condiții, orice creștere de preț sau scădere de venit se resimte imediat.

Un al doilea factor este lipsa rezervelor financiare. EUROSTAT indică faptul că un procent important dintre români nu pot face față unei cheltuieli neprevăzute moderate. Această vulnerabilitate nu caracterizează doar gospodăriile sărace, ci și o parte din cele cu venituri medii.

Un al treilea element este instabilitatea pieței muncii pentru anumite categorii. Contractele temporare, munca sezonieră sau formele atipice de angajare afectează inclusiv persoane cu studii medii și superioare. Venitul este aparent suficient într-o perioadă de stabilitate, dar devine precar în momentul unei întreruperi.

Locuința este un indicator esențial pentru clasa de mijloc. România are una dintre cele mai ridicate rate de proprietate din Uniunea Europeană, conform EUROSTAT. Acest fapt este adesea interpretat ca un avantaj. În realitate, datele INS arată că o parte semnificativă a fondului locativ este vechi, ineficient energetic și costisitor de întreținut.

Pentru gospodăriile urbane, presiunea creditelor ipotecare sau a chiriilor a crescut în ultimii ani. Chiar și pentru cei cu venituri medii, costurile locative pot ajunge la o proporție semnificativă din bugetul lunar. Acest lucru reduce capacitatea de adaptare în fața unor șocuri economice.

Un element-cheie evidențiat de datele EUROSTAT este riscul de mobilitate descendentă. În România, probabilitatea ca o gospodărie din zona veniturilor medii să alunece spre vulnerabilitate este mai mare decât în statele vest-europene. Lipsa economiilor, protecția socială limitată și volatilitatea prețurilor amplifică acest risc.

INS confirmă că tranzițiile între categorii de venit sunt frecvente. O pierdere temporară a locului de muncă, o problemă medicală sau creșterea dobânzilor pot muta rapid o gospodărie din zona de stabilitate relativă în cea de risc social.

Fragilitatea clasei de mijloc nu este uniformă la nivel național. Datele regionale arată diferențe majore între București-Ilfov și restul țării. În capitală, veniturile sunt mai mari, dar și costurile sunt semnificativ mai ridicate. În multe județe, veniturile medii sunt apropiate de pragurile de vulnerabilitate, iar clasa de mijloc este extrem de subțire.

Acest dezechilibru regional contribuie la migrația internă și externă. Pentru mulți români, apartenența la clasa de mijloc este percepută ca temporară, nu ca o stare stabilă.

Statisticile oficiale contrazic ideea unei clase de mijloc solide și extinse. Deși România a înregistrat creșteri economice, beneficiile nu s-au tradus într-o consolidare structurală a veniturilor medii. Datele EUROSTAT și INS arată că o mare parte a populației trăiește la limită, chiar dacă nu se află formal în sărăcie.

Această realitate explică de ce șocurile economice recente au avut un impact rapid și larg. Clasa de mijloc, în loc să absoarbă criza, a devenit una dintre categoriile cele mai expuse.

În România, apartenența la clasa de mijloc depinde puternic de contextul economic general. Atâta timp cât economia crește și piața muncii rămâne relativ stabilă, veniturile sunt suficiente. În momentul unei corecții, marja de siguranță este însă redusă.