În 2015 Alexis Ohanian a cunoscut-o pe Serena Williams. Au împreună o fiică, Alexis Olympia Ohanian Jr. Fetiţa s-a născut în 2017. Iar cei doi s-au căsătorit două luni mai târziu după naşterea sa.

Alexis Ohanian de origine armeană are 38 de ani, este antreprenor, pasionat de IT și scriitor. Averea sa este de 9 milioane de dolari.

Soțul jucătoarei de tenis a fondat platforma Reddit alături de prietenul său Steve Huffman (foto). Platformele Reddit sunt puse la dispoziţia tuturor utilizatoriilor. Se comentează despre filme, seriale, politică, imagini inedite, cazuri din lumea largă. Promovează totodaţă şi articole de pe site-urile celelebre. Ce este interesant, pe Redddit comentariile sunt libere.

Despre Reddit: A fost fondat și construit în trei săptămâni în 2005. Era un site care conține doar link-uri și câteva texte. Apoi fondatorii au decis să adauge opțiunea pentru comentarii. „Știam că afacerea noastră se afla la mâna utilizatorilor, şi că este cea mai importantă parte”, a declarat Ohanian. Şi a reuşit. Comentariile curg la fiecare postare indiferent de subiect, iar platforma face bani.

Cât de bogat este Alexis Ohanian, soţul Serenei Williams

La șase ani după ce au pus pe picioare afacerea, Ohanian și Huffman au vândut-o pentru cel puțin 10 milioane de dolari. Dar Ohanian a rămas pe o funcție de conducere în consiliul de administrație în compania pe care o fondase.

Acesta este extrem de activ pe rețelele de socializare, comentează meciurile soţiei sale şi răspunde acid celor care nu sunt de acord cu el.

Ohanian s-a angajat în urmă cu 10 ani la Iniatialized Capital. Un fond de investiții care finanțează afacerile demarate de tinerii investitori. La un an a scris cartea Without Their Permission: How The 21st Century Will Be Made, Not Managed, scrie businessinsider.

De la ce s-au luat Alexis Ohanian şi Ion Ţiriac

Ion Ţiriac a făcut o afirmaţie care a stârnit controverse în lumea sportului: Dacă Serena ar avea puțină decență, s-ar retrage, a spus omul de afaceri.

Alexis Ohanian i-a răspuns: E clar că nimeni nu dă doi bani pe ce spune Țiriac, a scris pe Twitter. Scandalul a continuat pe social media. Alexis a postat un mesaj pe social media un mesaj extrem de jignitor la adresa lui Ion Ţiriac: „A trebuit să-l caut pe Google…se pare că fetiţa mea de 3 ani are mai multe titluri de Grand Slam decât acest clovn”. Mai multe detalii despre scandal puteţi citi AICI.