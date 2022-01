Sursa: arhiva EVZ

Cât au cheltuit românii pentru Revelion. Turismul rural a fost în topul preferințelor

Românii își schimbă de la an la an preferințele în materie de turism. Acest lucru a fost reflectat în topul preferințelor din acest an, stațiunile montane fiind situate pe locul al doilea. Se pare că românii au ales ca destinație pentru Revelion zonele rurale, unde au parte de obiceiuri și tradiții.