Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede obligativitatea purtării căștii de protecție de către toți conducătorii de trotinete electrice și biciclete electrice care circulă pe drumurile publice, indiferent de vârstă. Inițiativa legislativă a fost votată cu 98 de voturi pentru și o abținere.

Proiectul modifică articolul 70, alineatul (4), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Senatul este prima Cameră sesizată, iar Camera Deputaților va avea votul decizional.

Potrivit textului adoptat, casca de protecție omologată și fixată corespunzător va fi obligatorie pentru conducătorii de trotinete electrice și biciclete electrice, indiferent de vârstă, atunci când circulă pe drumurile publice.

În cazul bicicletelor, proiectul păstrează prevederea referitoare la obligativitatea căștii pentru conducătorii cu vârsta sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă.

„Casca de protecţie este obligatorie pentru conducătorii de biciclete cu vârsta sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă. Pentru conducătorii de trotinete electrice şi biciclete electrice, purtarea căştii de protecţie, omologată şi fixată corespunzător, este obligatorie indiferent de vârstă, atunci când se deplasează pe drumurile publice”, prevede proiectul.

Senatorul AUR Nicolae Vlahu, care a motivat necesitatea măsurii, a arătat că trotinetele și bicicletele electrice sunt folosite zilnic, iar utilizatorii lor sunt expuși direct riscului de accidentare în cazul unei căderi sau al unei coliziuni.

Acesta a precizat că denivelările, pierderea echilibrului sau impactul cu un alt vehicul pot provoca vătămări grave chiar și în timpul unei deplasări scurte.

Senatorul a susținut că riscul unui traumatism cranian nu dispare după împlinirea vârstei de 16 ani și că experiența și atenția în trafic nu pot elimina toate pericolele.

„În prezent, articolul 70 alineat 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 195/2002 impune purtarea căştii pentru conducătorii de biciclete şi trotinete electrice cu vârsta sub 16 ani, atunci când circulă pe partea carosabilă. Pentru utilizatorii trotinetelor electrice care au depăşit această vârstă obligaţia nu există. În prezent, riscul unui traumatism cranian nu dispare însă la împlinirea vârstei de 16 ani, experienţa şi atenţia sunt necesare, dar nu pot înlătura toate pericolele din trafic şi protecţia capului rămâne necesară şi pentru un tânăr de 18 ani şi pentru un adult”, a declarat Nicolae Vlahu.

Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a declarat că inițiativa este necesară pentru protejarea participanților la trafic.

Acesta a arătat că utilizatorii trotinetelor și bicicletelor electrice sunt vulnerabili în trafic, iar purtarea căștii poate reduce riscul traumatismelor în cazul accidentelor.

„Aici ne referim la purtarea căştii de protecţie pentru conducătorii de trotinete şi biciclete electrice şi trebuie să avem în vedere că utilizatorii acestor mijloace de deplasare sunt vulnerabili în trafic, iar purtarea căştii de protecţie poate reduce semnificativ numărul şi riscul unor traumatisme în cazul unor accidente”, a afirmat Claudiu-Daniel Catană.

Senatoarea Valentina-Mariana Aldea a amintit că este inițiatoarea unui proiect de lege care urmărește completarea măsurilor de prevenție prin introducerea unui curs de legislație rutieră pentru utilizatorii trotinetelor electrice.

Aceasta a susținut că purtarea căștii reprezintă o măsură concretă de siguranță și că obligația ar trebui să se aplice tuturor utilizatorilor, nu doar copiilor.

„O plimbare cu trotineta se poate transforma dintr-un moment plăcut într-o tragedie. Purtarea unei căşti de protecţie trebuie să fie o regulă clară pentru fiecare utilizator, nu doar pentru copii. Susţin acest proiect pentru că prevenţia trebuie să înceapă înainte de accident”, a declarat Valentina-Mariana Aldea.