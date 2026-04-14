Casa Albă primește primii oaspeți regali ai lunii. Regele Olandei și regina Máxima marchează începutul unei perioade diplomatice intense

Vizita de lucru a regelui Willem-Alexander și a reginei Máxima ai Țărilor de Jos în Statele Unite a avut loc într-un context diplomatic intens, marcat de pregătirile pentru viitoarea vizită de stat a regelui Charles al III-lea, potrivit People.

Întâlnirea de la Washington subliniază continuitatea relațiilor transatlantice și rolul simbolic al monarhiilor europene în consolidarea parteneriatelor cu SUA.

Regele Willem-Alexander și regina Máxima au fost primiți luni, 13 aprilie, la Casa Albă de președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump, în cadrul unei vizite de lucru care a inclus și o cină oficială la Washington, D.C. Deși nu este vorba despre o vizită de stat, protocolul întâlnirii a reflectat importanța relațiilor bilaterale.

Potrivit jurnaliștilor acreditați la Casa Albă, suveranul olandez a transmis un mesaj scurt la sosire: „Vă mulțumim că ne-ați primit”, după schimbul de saluturi oficiale.

Înainte de întâlnirea de la Washington, cei doi monarhi au fost primiți la Philadelphia de guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro. Vizita a inclus opriri la Independence Hall și Liberty Bell, repere istorice asociate cu fondarea Statelor Unite.

Evenimentul face parte din seria de manifestări dedicate aniversării a 250 de ani de la proclamarea independenței SUA, program desfășurat pe parcursul anului 2026. Prezența oficialilor străini la aceste evenimente reflectă dimensiunea internațională a aniversării.

Un element distinctiv al vizitei a fost implicarea directă a regelui Willem-Alexander în pilotarea aeronavei guvernamentale care i-a transportat pe cei doi la Philadelphia, pe 12 aprilie. Această practică continuă o tradiție personală a suveranului, cunoscut pentru pasiunea sa pentru aviație.

Regele deține mai multe licențe, inclusiv licență de pilot militar și licență de transport aerian. În trecut, a activat ocazional ca pilot pentru compania aeriană KLM Cityhopper.

Potrivit informațiilor oficiale, ultima sa cursă în această calitate a avut loc în martie 2026, urmând să efectueze pregătiri suplimentare pentru a pilota aeronavele Airbus A321neo, care înlocuiesc treptat flota Boeing 737.

„Partea cea mai relaxantă a zborului este că te poți deconecta complet și te poți concentra pe altceva”, a afirmat Regele.

El a adăugat că responsabilitatea față de pasageri și echipaj impune o concentrare totală:

„Nu poți duce problemele de la sol în aer.”

Vizita monarhilor olandezi are loc cu doar câteva săptămâni înaintea unei vizite de stat mult așteptate: cea a regelui Charles al III-lea și a reginei Camilla în Statele Unite.

Aceasta va marca prima deplasare oficială a suveranului britanic în SUA de la urcarea pe tron.

Palatul Buckingham a anunțat că vizita va avea loc la sfârșitul lunii aprilie și va evidenția „legăturile istorice și relația bilaterală modernă” dintre Regatul Unit și Statele Unite, în contextul aniversării a 250 de ani de la independența americană

Președintele Donald Trump a declarat, la rândul său, că așteaptă întâlnirea: