Casa Albă primește primii oaspeți regali ai lunii. Regele Olandei și regina Máxima marchează începutul unei perioade diplomatice intense

Regina Maxima, Regele Willem-Alexander, Donald și Melania Trump / sursa foto: captură video
Vizita de lucru a regelui Willem-Alexander și a reginei Máxima ai Țărilor de Jos în Statele Unite a avut loc într-un context diplomatic intens, marcat de pregătirile pentru viitoarea vizită de stat a regelui Charles al III-lea, potrivit People.

Întâlnirea de la Washington subliniază continuitatea relațiilor transatlantice și rolul simbolic al monarhiilor europene în consolidarea parteneriatelor cu SUA.

Regele Willem-Alexander și regina Máxima, vizită oficială la Casa Albă

Regele Willem-Alexander și regina Máxima au fost primiți luni, 13 aprilie, la Casa Albă de președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump, în cadrul unei vizite de lucru care a inclus și o cină oficială la Washington, D.C. Deși nu este vorba despre o vizită de stat, protocolul întâlnirii a reflectat importanța relațiilor bilaterale.

Potrivit jurnaliștilor acreditați la Casa Albă, suveranul olandez a transmis un mesaj scurt la sosire: „Vă mulțumim că ne-ați primit”, după schimbul de saluturi oficiale.

Etapă simbolică, la Philadelphia

Înainte de întâlnirea de la Washington, cei doi monarhi au fost primiți la Philadelphia de guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro. Vizita a inclus opriri la Independence Hall și Liberty Bell, repere istorice asociate cu fondarea Statelor Unite.

Evenimentul face parte din seria de manifestări dedicate aniversării a 250 de ani de la proclamarea independenței SUA, program desfășurat pe parcursul anului 2026. Prezența oficialilor străini la aceste evenimente reflectă dimensiunea internațională a aniversării.

Regele Willem-Alexander, Regele-pilot

Un element distinctiv al vizitei a fost implicarea directă a regelui Willem-Alexander în pilotarea aeronavei guvernamentale care i-a transportat pe cei doi la Philadelphia, pe 12 aprilie. Această practică continuă o tradiție personală a suveranului, cunoscut pentru pasiunea sa pentru aviație.

Regele deține mai multe licențe, inclusiv licență de pilot militar și licență de transport aerian. În trecut, a activat ocazional ca pilot pentru compania aeriană KLM Cityhopper.

Potrivit informațiilor oficiale, ultima sa cursă în această calitate a avut loc în martie 2026, urmând să efectueze pregătiri suplimentare pentru a pilota aeronavele Airbus A321neo, care înlocuiesc treptat flota Boeing 737.

 „Partea cea mai relaxantă a zborului este că te poți deconecta complet și te poți concentra pe altceva”, a afirmat Regele.

El a adăugat că responsabilitatea față de pasageri și echipaj impune o concentrare totală:

„Nu poți duce problemele de la sol în aer.”

Vizită pregătitoare pentru alt eveniment major

Vizita monarhilor olandezi are loc cu doar câteva săptămâni înaintea unei vizite de stat mult așteptate: cea a regelui Charles al III-lea și a reginei Camilla în Statele Unite.

Aceasta va marca prima deplasare oficială a suveranului britanic în SUA de la urcarea pe tron.

Palatul Buckingham a anunțat că vizita va avea loc la sfârșitul lunii aprilie și va evidenția „legăturile istorice și relația bilaterală modernă” dintre Regatul Unit și Statele Unite, în contextul aniversării a 250 de ani de la independența americană

Președintele Donald Trump a declarat, la rândul său, că așteaptă întâlnirea:

„Aștept cu interes să petrec timp cu regele, pe care îl respect foarte mult.”

