Caroline Wozniacki a dat de ghinion. Coincidențe stranii după răutățile la adresa Simonei Halep

Caroline Wozniacki a provocat numeroase reacții după declarațiile referitoare la Simona Halep. Iar acum trece printr-o perioadă dificilă, presărată cu multe ghinioane.

Jucătoarea de tenis din Danemarca a fost o prietenă a Simonei Halep până de curând. Relația lor s-a răcit, inexplicabil, spun unii, după ce românca a revenit în circuitul WTA. S-a întâmplat în contextul deciziei TAS prin care a fost redusă suspendarea pentru dopaj la nouă luni.

Sportiva daneză s-a declarat nemulțumită că Simona Halep primește invitații la turneele WTA. Ea a sus că ar trebui să o ia de jos, după suspendare și să participe la competiții unde poate accede prin propriile forțe. După aceste comentarii a urmat replica Simonei Halep care i-a reproșat răutatea și i-a recomandat să citească decizia TAS.

După aceste schimburi de replici, Caroline Wozniacki s-a confruntat cu mai multe ghinioane. Ca și cum ar fi fost pedepsită pentru răutățile ei. Astfel, jucătoarea de tenis a pierdut inexplicabil meciul cu Anhelina Kalinina din turul 2 de la Miami Open. Aceasta după ce a condus în primele două seturi cu 7-5 și 6-2.

Luni, 8 aprilie, danezei i s-a făcut rău, în timpul unui meci din competiția Billie Jean King Cup. Danemarca joacă în Grupa 1, zona Europa/Africa, la Oeiras, contra Austriei, Ungariei și Bulgariei. Aflată pe locul 118 mondial, Caroline Wozniacki intenționează să participe la a patra ediție a Jocurilor Olimpice din carieră. Astfel, a acceptat să joace în echipa de Billie Jean King Cup a Danemarcei.

Danemarca a jucat luni prima întâlnire cu Austria, iar Caroline Wozniacki a intrat pe teren contra Sinjei Kraus (222 WTA). Primul set a fost câștigat rapid de austriacă, cu scorul 6-0. Apoi adversara a câștigat și primul game din al doilea.

Caroline Wozniacki a acuzat o stare de rău și a abandonat jocul după 30 de minute. Coincidență stranie, s-a întâmplat la Oerias, în Portugalia, unde Simona Halep a acceptat o invitație la turneul programat între 15 și 21 aprilie.

„M-am simțit foarte rău pe teren, eram amețită și nu puteam vedea bine mingile. Încă de la începutul meciului am avut senzația de vomă și mi-a fost teamă să nu vomit pe terenul detenis”, a spus daneza pentru TV 2 Sport.

Echipa sa a pierdut întâlnirea cu 2-1. Drept urmare, este foarte posibil ca fostul lider mondial să nu mai joace pentru Danemarca. Caroline Wozniacki a mai jucat în naționala de BJK Cup/ Fed Cup din 2015. Anul trecut a revenit în circuitul WTA după o pauză de trei ani în care a adus pe lume doi copii.

Caroline Wozniacki about to get bageled here…

*5-0 down pic.twitter.com/NQLVakvFwn

— José Morgado (@josemorgado) April 8, 2024