Cum a vrut ITIA s-o scoată vinovată pe Simona Halep: „Nu cred că am întâlnit vreodată un caz atât de complex”

Howard Jacobs, unul dintre avocații care au reprezentat-o pe Simona Halep în procesul de la Lausanne, lansează acuzații grave la adresa ITIA. Avocatul susține că agenția a încercat să-i distrugă cariera fostului număr mondial.

Într-un interviu acordat pentru o publicație internațională Jacobs a dezvăluit că ITIA ar fi cheltuit cel puțin 2 milioane de dolari în încercarea de a demonstra, în mod fictiv, vinovăția Simonei Halep.

Avocatul a subliniat costurile și complexitatea cazului. Howard Jacobs a evidențiat fapul că procesul Simona Halep a fost una dintre cele mai dure bătălii câștigate.

„Nu știu exact ce s-a întâmplat. Este o situație foarte neclară. Am fost întotdeauna de părere că cazul legat de pașaportul biologic al Simonei Halep nu este susținut solid. Nu am înțeles niciodată întregul context al acestui caz. În plus, în legătură cu Roxadustat, de obicei, autoritățile antidoping primeau dovezi de contaminare și discutau sancțiunile în consecință.

Dar aici este o situație aparte. Nu cred că am întâlnit vreodată un caz atât de complex... Este o problemă majoră și chiar nu pot să estimez câți bani au fost implicați în acest proces.Presupun că suma minimă ar fi de cel puțin 2 milioane de dolari, având în vedere numărul mare de experți și avocați implicați și nivelul disputelor”, a declarat Jacobs.