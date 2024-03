Simona Halep revine în ierarhia WTA. Primele puncte le va primi la Miami Open

Simona Halep reintră în circuitul internațional și are șanse să obțină puncte pentru a reveni în clasamentul WTA, după decizia TAS prin care i-a fost redusă suspendarea pentru dopaj. Sportiva a primit un wild-card din partea organizatorilor pentru a juca la Miami Open.

Simona Halep revine în circuitul competițional WTA, după decizia TAS prin care i-a fost redusă suspendarea dictată pentru dopaj. Jucătoarea de tenis a primit un wild-card de la organizatorii turneului Miami Open.

Românca va putea acumula puncte, în urma participării la competițiile de tenis și are șanse să-și înscrie numele în clasamentul mondial. Simona Halep și-a pierdut palmaresul și punctele, anul trecut. Decizia din partea forului de conducere WTA a venit după suspendarea pe care a primit-o. Odată cu participarea la turneul din Florida, sportiva este sigură că va reveni în ierarhie.

Acest lucru se va întâmpla la 1 aprilie, imediat după încheierea turneului din Florida.

Jucătoarea de tenis a început pregătirea sportivă și își caută o echipă care să o ajute. Până în prezent, Simona Halep a reușit să o coopteze pe fosta sa colegă Alexandra Cadanțu-Ignatik, cu care se pregătește pe teren. În ultimele sale declarații, Simona Halep a lăsat să se înțeleagă că ar dori să reia colaborarea cu Darren Cahill. Australianul este implicat, însă, în alte proiecte și rămâne de văzut dacă va accepta.

Simona Halep a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut în perioada în care a fost suspendată. Ea a spus că nu putea urmări meciurile de tenis pentru că i se părea foarte dureros. Cel mai greu i-a fost, a mărturisit, cu finala de la US Open, acolo unde a fost depistată pozitiv.

„Nu m-am uitat la tenis. Era prea dureros ca eu să nu fiu acolo din cauza unei nedreptăți. M-am uitat la finala de la Roland Garros, chiar mi-a plăcut foarte mult. Nu m-am uitat la finala de la US Open pentru că acolo s-a întâmplat... nu am putut”, a declarat Simona Halep, conform Antena 3.

Ea a spus că, odată cu decizia TAS, este fericită că va simți din nou ce înseamnă o competiție de tenis. Mai multm fosta lideră mondială a promis că vom vedea la lucru o „New Simona”. Aceasta și-a propus să fie mai echilibrată, în momentele dificile și cu o atitudine pozitivă în permanență.

