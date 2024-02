Avem dovada! Proba Simonei Halep a fost alterată înainte de testare! Exclusiv

Cea mai înaltă autoritate în litigiile sportive a început revizuirea apelului Simonei Halep. Este cea mai mare jucătoare de tenis din istoria României cu victorii la Wimbledon și French Open.

Simona Halep a contestat interdicția, bazată pe acuzație de dopaj. O acuzație care amenință să-i încheie cariera sa profesională. Sportiva în vârstă de 32 de ani s-a prezentat la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS) din Lausanne miercuri. Acolo a început o audiere de trei zile. Având speranța că se va putea anula suspendarea temporară.

Din octombrie 2022, Halep este sub suspendare provizorie. Ca urmare a testului pozitiv pentru substanța roxadustat în timpul U.S. Open. Roxadustat este o substanță interzisă, cunoscută pentru a spori producția de celule roșii din sânge. În plus, anul trecut, Halep a fost acuzată de un alt caz de dopaj, din cauza anomaliilor găsite în Pașaportul său Biologic al Atletului (ABP). Acesta este un document care urmărește variațiile parametrilor sanguini în timp. Fiind mijloc de detectare a dopajului.

Halep a negat categoric aceste acuzații. Ea a atribuit rezultatul pozitiv al testului de la U.S. Open consumului neintenționat de suplimente licențiate contaminate. Mai mult, ea a susținut că Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a lansat cu acuzația de încălcare a ABP după ce panelul de experți care revizuie cazul ei a aflat identitatea sa.

Simona Halep, proba posibil alterată

Evenimentul Zilei a aflat în exclusivitate că proba de urină pe baza căreia s-a făcut testul ar putea fi declarată ca fiind alterată. Potrivit informațiilor intrate în posesia noastră, proba recoltată de la Simona Halep a stat peste 30 de minute în afara mediului de păstrare. Acesta probă a stat la o temperatură ridicată, în afara celei recomandate, de patru grade. Este un element esențial care poate schimba soarta procesului.

Probele trebuie păstrate la o temperatură rece, de obicei între 2 și 8 grade Celsius, pentru a preveni descompunerea substanțelor care pot fi prezente în urină. Aceasta este crucială pentru menținerea stabilității eșantionului până la analiză.

Halep a ales să se abțină de la orice comentarii până la încheierea audierii, după cum a declarat CAS. Momentul unei decizii rămâne incert, conform curții. Într-o discuție cu Euronews în decembrie, Halep a spus că respingerea apelului ei ar putea să o oblige să se retragă.