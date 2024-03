Ion Țiriac, avertizări pentru Simona Halep. De ce îi va fi greu să revină în circuit

Simona Halep se bucură de gustul victoriei, după ce i-a fost redusă suspendarea de către TAS și poate reveni pe teren. Cu toate astea, Ion Țiriac s-a declarat reținut în ceea ce privește revenirea sa în circuit.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) din Lausanne a acceptat apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep și i-a redus, în urma deciziei de marți, suspendarea de patru ani impusă inițial de către Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) la nouă luni. Astfel, Simona se poate întoarce deja pe teren, însă aceasă revenire este privită cu scepticism de Ion Țiriac.

Simona Halep a afirmat joi dimineața, pe Aeroportul Henri Coandă, la întoarcerea din Dubai, unde se antrenează, că va depune toate eforturile pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris. Totodată a precizat că ia în calcul să revină pe teren la Miami, după ce a primit o invitație din partea organizatorilor.

„Îmi doresc să joc la Miami. Mai întâi însă, am nevoie de 2-3 zile să mă pregătesc mental. Am făcut o pregătire fizică bună, dar ţinând cont că n-am jucat un an şi aproape şapte luni un meci oficial, o să fie destul de dificil să revin în turnee“, a spus Halep în fața reporterilor.