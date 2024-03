Update. Simona Halep, trădată de la București. Dezvăluire incredibilă

Simona Halep susține că nimeni din echipa sa nu i-a sugerat să ia substanțe interzise, deși s-a simțit trădată, decumpănită, după decizia de suspendare.

Simona Halep susține că își pierduse speranța, cu privire la decizia TAS. Ea a precizat, la Antena 3, că a cerut avocaților să ia fiecare filmare de la antrenamente, să verifice, dacă a fost dopată intenționat.

„Când mi-au recomandat suplimentul am întrebat dacă sunt curate. Știam că nu am făcut nimic. A fost neglijență din partea echipei mele, ghinion pentru mine. Momentul în care am văzut testul de sânge, scris în limba română, am rămas șocată, dar știam că nu făcusem nimic. Am avut nevoie de două-trei zile să îmi revin”, a menționat Simona Halep, la Antena 3.